《經濟通通訊社２９日專訊》據《南華早報》引述消息人士報道，受美國貿易制裁困擾的中
興通訊（００７６３）（深：００００６３）近日解除兩名高層管理人員職務，包括執行副總裁
兼首席技術官徐慧俊，以及負責公司運營的黃大斌（譯音）。他們並非是事件後首批被解除職務
的高管，於今年３月，中興通訊首席合規官兼首席法律官程剛同樣被撤職。
報道指，中興拒絕評論事件。（ｅｙ）
29/05/2018 18:49
【禁制中興】報道指中興通訊（００７６３）解除兩名高管職務
《經濟通通訊社２９日專訊》據《南華早報》引述消息人士報道，受美國貿易制裁困擾的中
興通訊（００７６３）（深：００００６３）近日解除兩名高層管理人員職務，包括執行副總裁
兼首席技術官徐慧俊，以及負責公司運營的黃大斌（譯音）。他們並非是事件後首批被解除職務
的高管，於今年３月，中興通訊首席合規官兼首席法律官程剛同樣被撤職。
報道指，中興拒絕評論事件。（ｅｙ）
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