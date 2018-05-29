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29/05/2018 11:00

【透視大灣區－軟件】長者料增百萬，北上養老憧憬醫療「跨境通」

　　《經濟通通訊社記者俞瑾２９日報道》粵港澳大灣區的地產、基建「硬件」，可謂華麗閃亮
，未來「軟件」能否配套發展，亦予人無限憧憬空間。
　　香港地上人多，政府統計處預計６５歲及以上長者未來２０年將增加超過一倍，由２０１６
年的１１６萬上升超過１００萬至２０３６年的２３７萬（佔本港總人口３１﹒１％），「一路
向北」頤養天年勢成愈來愈多長者之選。有商界團體就提議，在大灣區的內地城市模仿太古城或
奧運站的「商住一體」模式興建「香港城」，提供醫療、教育、銀行等服務。
　　花旗發表研究報告稱，粵港澳大灣區佔全國土地０﹒６％及人口４﹒９％，貢獻經濟增長
１２％，是中國最富裕及人口稠密地區。富裕人口較重視生活消費，如醫療、文化、娛樂等，故
消費概念股大有可為。

＊三地簽框架協議，鼓勵赴廣東獨資辦醫＊

　　截至首季末，公共福利金廣東計劃個案數目近１﹒７萬宗，大灣區未來要吸引更多港人北上
安老甚至安居，須解決兩大顧慮，一是香港醫療福利的跨境使用，二是對內地醫療質素的信心。
　　坊間建議，港府應考慮和廣東省建立醫療政策合作安排制度，鼓勵香港非牟利公共服務機構
到大灣區開設醫療、安老等服務，內地醫療數據和香港醫管局的數據對接，並允許香港政府的財
政資助「跨境使用」，例如讓內地居住的香港長者在廣東使用長者醫療券等。
　　今年１月，廣東省衛生計生委、香港食衛局、澳門衛生局三方就簽署《粵港澳大灣區衛生與
健康合作框架協議》，內容包括鼓勵港澳服務提供者到廣東獨資辦醫，促進港澳青年專家到內地
執業，引入港澳資本或醫學院校與內地法人合作辦醫等。

＊港大深圳醫院上軌道，前財爺看好商機＊

　　數據顯示，截至２０１７年１２月３１日，港澳服務提供者在廣東省申辦的醫療機構達４６
家，其中獨資４４家，合資２家；逾８０名香港永久居民在廣東取得內地醫師資格，更有多名香
港醫生在廣東短期執業。
　　不過，香港醫療人才目前往內地行醫手續繁複，且每年就要辦理一次，業界倡議，大灣區未
來開闢國際醫療人才引進綠色通道，並將內地行醫許可一年一審改為三年一審。
　　規劃公布在即，港資及民營資本紛紛加緊布局大灣區。２０１２年開業的港大深圳醫院已啟
用１２００張病床，２０１６年門診求診人數逾１３５萬人次。此外，由前財政司司長梁錦松創
立的創投公司新風天域，去年入股深圳博德嘉聯醫生集團，並擬在深圳興建一所三甲規模，國際
水平的全科醫院。
　　梁近日就指，希望未來可以在大灣區等完成布局，覆蓋居家養老、康復養老、醫院、培訓一
條龍。

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