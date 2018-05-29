【透視大灣區－軟件】港高校紛插旗廣東，或誕「灣區聯合大學」

《經濟通通訊社記者俞瑾２９日報道》香港八大院校每年不到２０％的錄取率，讓一眾

ＤＳＥ考生爭崩頭。放眼廣東，則擁有中山大學、華南理工大學等國內知名高校。近年來，港生

北上求學數字節節攀升，截至目前，已有約１﹒３萬名本港學生在內地就讀。



＊民辦教育集團冀吸學生逾２０萬名＊



就在上周，香港科技大學證實，擬於廣州南沙區高鐵慶盛站旁籌辦分校。而２０１４年與深

圳大學合辦的香港中文大學（深圳），亦在３月迎來第四所書院祥波書院的誕生。

深圳大學校長李清泉早前於全國兩會建議，粵港澳合建一間「灣區聯合大學」，突破合作辦

學中管理、辦學、投資、招生等體制和制度上的限制。

除了本港大學相繼「插旗」大灣區，民辦機構亦不甘落後。華南高端民辦中小學教育集團睿

見教育（０６０６８），計劃重點在大灣區內併購學校。預計未來五六年，學生數目將由目前的

逾４萬名增至逾２０萬名。

另一民辦教育龍頭中教控股（００８３９），去年底在廣州鐘落潭舉行廣東白雲學院新校區

奠基儀式。一旦完成全面建設，新校區預計將可容納最多２６０００名學生。隨著大灣區落成，

港生北上求學勢將有更多靈活選擇。



＊大學、企業、科研機構合作前景廣＊



德勤發表研究報告建議，深圳擁有眾多高新科技企業、高校人才資源和創投機構，未來可以

通過建立企業和大學、科研機構的聯盟等平台，縮短新技術從研究到應用的過程，減少溝通成本

，尋求合作機會。

目前，香港已有６所高校陸續在深圳設立研究院，為加強深港科技合作，深圳市科技創新委

員會今年已安排約５１３５萬港元經費支持６所港校科研。

港府方面，正全速推進的落馬洲河套地區港深創新及科技園，計劃興建總樓面面積１２０萬

平方米的研發園區。項目研究結果預計，河套地區未來最高就業人數及就學人數分別為２﹒４萬

人及２﹒９萬人。

