【透視大灣區－軟件】保險互聯互通待啟，內地客冀大灣區繳費理賠

《經濟通通訊社記者俞瑾２９日報道》４月１０日博鰲論壇開幕式上，國家主席習近平預告

今年將加快保險行業開放進程。不過，兩地保險互聯互通至今只聞樓梯響，未見有政策配合。

香港保險業監管局數據顯示，內地訪港客在港購買保險的保費已由２００８年的３２億港元

增至２０１７年的５０８億，佔本港整體新造保險單金額的３２﹒６％，不過若內地客戶成功辦

理理賠，賠償款項仍只能存入香港銀行戶口而非內地戶口。

業內人士就建議，應容許香港壽險公司以試行方式在粵港澳大灣區設立服務中心，為已購買

香港保險產品的內地居民提供理賠、繳保費等服務。



＊車險投保需求料激增＊



除了壽險業務，財險公司在大灣區的發展也預料大有可為。車險方面，「一小時經濟圈」勢

令粵港澳三地的乘用車、貨車、特種車等投保需求激增。工程險方面，鐵路、高速公路、港口等

基礎設施投資項目上馬，將推動工程類風險管理需求上升。

此外，中小企業一帶一路出口信用保險、國際航運保險、巨災債券、保險科技等領域，都將

成為險企布局大灣區的藍海。

廣東保監局數據顯示，截至２０１７年年底，保險資金在廣東累計投資超過８０００億元人

民幣，重點投向大灣區基礎設施、現代產業和重大項目。

