【ＦＯＣＵＳ】增產推低油價存疑，新興市場須防高油價強美元夾擊

【ＦＯＣＵＳ】地緣政治緊張推動國際油價一路高歌猛進，布蘭特期油上周一度升破８０美

元大關之際，突然傳出沙特和俄羅斯接近敲定增產協議的消息，油價掉頭重挫；布蘭特７月期油

及紐約７月期油繼上周分別跌４﹒９％和２﹒７％，周一（２８日）續見６周低位。

不過，包括高盛及「新債王」岡拉克（Ｊｅｆｆｒｅｙ Ｇｕｎｄｌａｃｈ）等仍堅持看好

油價；加上南美產油大國委內瑞拉政局動盪，市場擔憂，倘若該國石油生產完全停擺疊加伊朗石

油禁運，國際油價恐很快觸及１００美元。瑞銀就警告，應認真對待油價大漲的可能性，尤其是

因為美國過去６次經濟衰退，有高達５次都發生在油價大漲之後。



＊新債王：現油價負面影響消費＊



有「經濟血液」之稱的石油，價格在持續低迷三年後突然王者歸來，很大程度歸功於石油輸

出國組織（ＯＰＥＣ）與俄羅斯等主要產油國２０１６年底達成的聯合減產協議，以及美國退出

伊核協議帶來的「戰爭溢價」。

油價節節攀升，不僅令中國內地成品油價上周五（２５日）迎來連續第五輪上調，並錄得今

年以來最大漲幅。據美國汽車協會（ＡＡＡ）數據，美國國內汽油價格過去一年亦上漲２１％。

摩根士丹利估算，汽油價格上漲將令美國人今年多花３８０億美元，相當於抵銷特朗普稅改所帶

來的約三分之一好處。

岡拉克亦稱，「如要問油價在什麼水平時會對消費產生負面影響？我會說正是現在「Ａｔ

ｗｈａｔ ｌｅｖｅｌ ｗｉｌｌ ｏｉｌ ｈａｖｅ ａ ｎｅｇａｔｉｖｅ ｅｆｆｅｃｔ

ｏｎ ｔｈｅ ｃｏｎｓｕｍｅｒ？Ｉ’ｄ ｓａｙ ｒｉｇｈｔ ａｂｏｕｔ ｎｏｗ。」



＊委內瑞拉如崩潰，油價恐見百＊



油價升勢過頭將引發經濟重陷衰退，進而拖低原油需求的「物極必反」原理，或許正正是

ＯＰＥＣ及俄羅斯考慮增加原油日產量１００萬桶，為高油價降溫的原因。不過，高盛對此指，

即使每日增產１００萬桶，也僅是抵銷過去非自願減產的缺口，全球石油市場第三季仍面臨供應

缺口。

儘管俄羅斯總統普京暗示，會對每桶６０美元的油價「非常滿意」，但油價走勢仍充滿不確

定性。上周一（２１日），白宮宣布委內瑞拉總統馬杜羅以欺騙手段連任，對委內瑞拉實施經濟

制裁，禁止美國人與委內瑞拉做任何石油交易。該國油產量現已跌至日均１４０萬桶的３０年低

點，較２０１５年水平低約４０％。坊間擔憂，一旦委內瑞拉產油量「徹底崩潰」，油價「完全

有可能」短期內飆至每桶１００美元。



＊「高通脹＋強美元」或引共振＊



油價高企，最直接的影響當屬推升消費者物價。摩根士丹利發現，汽油價格每上漲１０美分

，美國人每年將多支出１０６億美元。岡拉克則預計，隨著石油價格上漲，美國ＣＰＩ可能會漲

至３％水平。

瑞銀警告稱，油價已突破有利於全球經濟增長的最佳區域，若持續上漲將預示著美國進入衰

退。該行認為，有利於全球經濟增長的最佳油價區域似乎在每桶５０－７０美元。油價若處於每

桶１００美元，對２０１９年全球經濟增長的預期將從４％降至３﹒８６％。

高油價可能帶來的輸入性通脹，強美元可能帶來的資金流出，倘若二者同時夾擊引發共振，

新興市場能否招架得住？現只能邊走邊看。（經濟通通訊社 俞瑾）

