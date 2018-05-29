《匯市縱橫－蕭啟洪》亞平寧的黑天鵝

《匯市縱橫》最近一段時間讓市場最為擔憂的就是意大利的新政府組閣問題。在之前的大選

當中，反移民的五星運動黨和反歐盟的北方聯盟取得重大勝利，不過由於雙方都沒有壓倒性的優

勢，因此共同提名了一位毫無政治背景的人物朱塞佩．孔特出任總理。原本反建制派的政黨贏得

選舉就夠讓市場擔驚受怕了，好在眼看組閣快要完成，孔特提名的主要部長人選都通過了現總統

馬塔雷拉這一關得以提交國會通過（組閣人選需要現任總統通過才能提交國會），市場似乎也鬆

了一口氣。然而就在這時，孔特提名的經濟部長人選薩弗那卻由於其「疑歐派」的立場被總統馬

塔雷拉否決。孔特在於總統會面未果之後宣布放棄組閣，意大利又再次陷入了風雨飄搖之中。此

次事件對市場的影響可以說是立竿見影，從意大利國債中流出的資金加上各路避險資金將十年美

國國債收益往下帶了超過１０個基點。



很顯然，現總統馬塔雷拉並不贊同「疑歐派」的觀點，而他本人亦對經濟部長一職有其他屬

意人選。有報道稱他將在本月底會見曾在國際貨幣基金組織擔任財政事務主任的經濟學家科塔雷

利，可能將任命他為經濟部長，但由技術官僚組成的政府可能只是臨時的解決方案，因為大部分

議員都已表示不會支持這樣的政府。如果科塔雷利未能得到議會支援，那意大利可能將會在９月

至１０月再次舉行選舉。民意調查顯示，在３月選舉中贏得１７％支持率的極右派聯盟黨可能會

在提前選舉中大獲支持，而反建制派的五星運動黨更是有著紥實的群眾基礎，支持率約在３５％

。主流中左派和中右派政黨的支持率則由於經濟增長緩慢、高失業率等原因不斷下降。混雜著經

濟，民族，建制與「脫歐」議題的意大利大選依然前途未卜，連帶整個歐盟的前景也變得更加難

以預料。



＊本周策略＊



歐元：本周建議候高於１﹒１８２０沽出歐元兌美元，目標１﹒１５８０，止蝕１﹒２０００。



日圓：本周建議候低於１０８﹒６０買入美元兌日圓，目標１１０﹒６０，止蝕１０７﹒４０。



《永隆銀行司庫 蕭啟洪》

