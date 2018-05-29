《股壇解碼－戴名》美國貿易談判首尾呼應；善樂國際貨源歸邊

《股壇解碼》回顧美國對中國貿易戰的過程，為了讓總統特朗普手握有利籌碼，中興

（００７６３）事件一直懸而未決，在美國代表團再次來華之前，高通收購恩智浦的交易再次成

為焦點，雖然媒體透露中國將有條件批准，態度與之前大有差別，是否受制於中興事件不得而知

，但在美國面前中國顯得處處讓步是路人皆見。由於貿易戰將直接打擊多個國家的出口，依賴出

口的國家像法國、德國和日本都尋找下一個可靠的貿易夥伴，當中德、法兩國努力向中、俄靠攏

，日本則礙於歷史問題只能向中國靠近，特朗普先是對進口美國的汽車展開調查（市場認為主要

針對德國和日本）；馬航客機調查報告確定為俄羅斯導彈所擊落（針對德、法兩國），下一輪的

對俄制裁行動是枕戈待發；伊朗制裁方案的實施（主要針對法國）也是如箭在弦，再加上中興事

件對中國起了牽制作用，特朗普打造的經濟版圖已經塵埃落定，將會為美國帶來重生的十年。



＊朝鮮禮下於人＊



美朝峰會欲斷難斷，朝鮮從高調的威脅取消到美國單方面終止會面，事情發展峰迴路轉。在

特朗普宣布終止會面之後不久，雙方發聲明說美朝恢復會面安派，外界猜測朝鮮態度轉變主要來

自中國的放手。當初特朗普指責金正恩二次訪華後態度轉強硬，但在貿易戰開展和中興事件後，

中國或多或少有撒手不理的意思，朝鮮因頓失靠山而逼於無奈地向美國低頭。之前特朗普曾承諾

朝鮮若果完全棄核，美國將會為朝鮮提供強大保護，讓人聯想到美國是否希望透過朝鮮棄核而駐

軍朝鮮半島以增加美國在亞洲的影響力。



＊內地樓市再熱＊



上周國內多位地產界名人先後或明或暗地表示對房地產後市樂觀，當中不乏近幾年一直看淡

後市的專家，理據上不外是三四線房價最近升幅亮麗，相信這輪升勢後資金將重回一二線房產。

先不說是否合乎邏輯，先找出這輪三四線房價升勢的基本因素。首先，一二線城市銷情不好是因

為調控政策，基本上成交和流動性是雙雙被鎖死，所以一二線城市房價的回落不是因為過高而是

政策使然。再看三四線城市，進入房市的主要資金來源並非如市場所說是來自一二線城市的遊資

，反而是棚改政策下的現金補償，變相為三四線城市的房產市場「定向放水」。參考過去兩年的

數據，２０１６年投放超過２萬億，２０１７年約１﹒６萬億，而２０１８的第一季就已經投放

了大約３０００億，按照全年的棚改目標，預計全年投放不會低於１萬億，對這些三四線土生土

長的原住民而言，因棚改補償給他們的現金最好出路就是買房，但礙於這些原住民的傳統思想，

他們都會選在自己家鄉置業，這正是三四線房價上升的真正原因。國內最近公報的出生率只有１

﹒２％，如果要實現擴大內需，從世界工廠轉變為消費國的目標，相信會十分困難，出生率低企

引致國內消費動力不足，結果將導致重回原來的生產製造加出口換匯的舊路上，這對現時中國的

經濟是一個很大的考驗。



＊港股靜待突破＊



恆指上周是有波幅沒升幅，加上期指結算在即，相信在本周大盤走勢會比較淡靜，預計最快

周四（３１日）才會出現較大的波幅。根據期權倉位計算，期指結算為應該在在３０８００點至

３１０００點的範圍內，投資者可以留意消費類股份。



＊股票簡評：善樂賣殼不成＊



善樂國際（０１６６０）主要在香港從事建築機械貿易和租賃業務，買賣地基機械（全迴轉

磨樁機、反循環系統鑽機、磨樁機、鑽機和灌漿站等等），鑽孔配件（擴孔鑽頭、擴底鑽頭、鑽

桿、液壓震鉗和泥夾等等），加上電力和能源機械（包括發電機及空氣壓縮機）的租賃，同時亦

提供運輸服務，整個業務重點都與建築業息息相關。截止２０１７年１月，集團的租賃機隊包括

６１８部發電機、８部地基機械和３２部空氣壓縮機及，另外擁有吊運能力由１７噸到５５噸不

等的吊臂式貨車共１１輛。集團控股股東騰獅企業（由董事王菲香全資持有）於今年（３月）以

３﹒１億元出售集團全部６﹒４億股予Ｂｏａｒｄｗｉｎ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ（由許楚家持有

８１％權益），佔已發行股本５１﹒６５％。Ｂｏａｒｄｗｉｎ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ當時計劃

以每股０﹒４８４３元向餘下股東提出收購建議，涉及資金最多２﹒６１億元，並擬維持集團的

現有業務和上市地位，同一時間集團擬更改名稱為兆邦基地產控股有限公司（許楚家為深圳市兆

邦基金控投資發展有限公司的高管），借殼上市的味道很濃，可惜最後無功而還。

從網上資料顯示，許楚家現持有善樂國際接近５％權益，故Ｂｏａｒｄｗｉｎ

Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ和許楚家合共持有集團超過５６％的股權，可以說善樂國際的股權雖不算過

度集中，但高度集中卻是事實。從善樂國際最近公報的半年報顯示，營收和毛利都出現下跌，但

稅前溢利卻出現上升，集團雖然有作出解釋，但信不信由你。再看，善樂國際的業務性質普通，

營業收入也並沒有多大驚喜，但這幾個月股價的升幅卻是火箭都追不上，３個月股價升１７倍，

２５０天更升超過２５倍，而且也不是那種全天寥寥可數的成交量，估計有人在維持秩序。

翻查兆邦基地產控股的背景，兆邦基集團始創於２００６年，總部設在深圳，業務範圍包括

地產開發、金融（包括小額貸款）、商業開發與運營、物業和黃金珠寶等行業，深圳東門的小食

街東門町就是由兆邦基集團所經營，看業務模式是一家多元化發展的集團公司，相信受到近年內

地對房地產調控的影響，兆邦基地產希望借殼香港上市尋求資金渠道是可以理解。當然善樂國際

的業務也有可能為兆邦基地產帶來互補作用，但借殼失敗後如何盡快收回資金將是首要任務。對

一間賣殼不成，業務單一欠突破且４００多倍市盈率的公司來說，實在找不到投資的理由，投資

者不宜沾手。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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