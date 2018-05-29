【羅家爭產】羅鷹石後人分裂成兩大陣營，庭上會真相大白？

《經濟通通訊社２８日專訊》鷹君（０００４１）創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君「羅老太」要

求撤換家族信託管理人匯豐一案於今日在高等法院開審，羅氏家族何以上演一齣「溏心風暴」？

事件要由１９８４年說起。其時，香港地產市道於中英談判後下滑，鷹君旗下上市公司債台

高築，羅鷹石欲賣掉富豪酒店以保鷹君，又從外地召回現任鷹君主席、三子羅嘉瑞回集團幫忙。

世紀城市國際（００３５５）主席、二子羅旭瑞反對父親賣富豪，之後更與「公司醫生」韋理聯

手，收購羅氏家族的富豪（０００７８）及百利保（００６１７），另起爐灶，被外界視為惡意

收購，影響父子關係。

同年，羅鷹石與妻子成立引起是次「爭產」的家族信託基金，旨在保障羅氏家族利益。

羅氏各子女多年來一直相安無事，但至２０１５年，羅嘉瑞安排兒子羅俊謙加入董事局成執

董，令羅老太不滿，認為羅嘉瑞欲獨攬大權。而２０１７年，長子羅孔瑞的兒子羅俊昶又疑似由

鷹君業務發展副總經理降級為業務分析師，新福港（０１４４７）大股東羅啟瑞亦被踢出鷹君董

事局。

另一邊廂，羅嘉瑞不停增持鷹君股份，令羅老太指責他為「司馬昭之心」。羅老太去年指，

由於家族信託管理人滙豐２０１６年開始「唔聽話」，不聽從她指示增持鷹君股份，因此於２０

１６年入稟高院，要求撤換家族信託管理人。

雙方陣營分明，不停隔空互數。在爆發「爭產案」後，羅老太不時與傳媒茶聚，兩子羅旭瑞

與羅啟瑞經常陪伴在側；而羅嘉瑞陣營則有瑞安房地產（００２７２）主席羅康瑞、鷹君非執董

五子羅鷹瑞，及鷹君執董、長女羅慧端。

爭產案到底誰是誰非，或許如羅康瑞早前所言，「上庭時會真相大白」。

