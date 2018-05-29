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即市新聞

29/05/2018 10:32

【羅家爭產】匯豐信託強烈反對羅老太指控，將會全力抗辯

　　《經濟通通訊社２９日專訊》羅杜莉君女士（又稱羅老太）向匯豐國際信託提出的訴訟今天
進行正式審訊。匯豐信託強烈反對羅老太有關的指控。
　　羅氏家族信託於１９８４年成立，一直以全權委託形式運作，而沒有涉及重大改動。匯豐信
託在期內任何時間，都以專業和合適的態度，按照信託契約訂立的條款，行使權力和履行義務。
　　匯豐信託作為全權受託人，有責任管理該信託，並向所有信託受益人負責。匯豐信託一直以
此為原則管理該信託，並會繼續秉承這個原則履行受託人職責。
　　匯豐信託對有關指控，將會全力抗辯。
　　據報道指，有關審訊預定需時約３０日，但會分開進行，首輪審訊為期１０日，預期於１１
月、明年初再安排聆訊，而現已９８歲的羅老太則每日最多作供３小時。
　　羅老太一年多前與家族信託受託人匯豐信託產生分歧，指匯豐不按其指示，入稟法庭要求撤
換匯豐；鷹君（０００４１）現有主席、三子羅嘉瑞不同意撤換。
　　羅氏家族９名子女幾分成兩陣營。支持撤換匯豐的孻仔羅啟瑞去年被「踢出」鷹君董事局，
並多次陪同母親會見傳媒及上庭；羅家二子、富豪系主席羅旭瑞和次女羅鴻鏇也一直支持撤換。
　　羅嘉瑞則獲五弟羅鷹瑞、姐姐羅慧端和四弟、瑞房（００２７２）主席羅康瑞力撐，羅康瑞
月初曾言母親受兄弟誤導才起訟，冀庭上能真相大白。（ｃｙ）

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