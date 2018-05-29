【專訪】培力：目前業務已回復正常，將大力發展內地私人診所市場

《經濟通通訊社記者伍嘉儀２９日報道》從事濃縮中藥配方顆粒產品、中藥保健品研究及開

發、生產及銷售，以及提供中醫醫療服務的培力控股（０１４９８），於今年１月份發盈警，預

料２０１７年全年業績純利下跌至少９０％，甚至可能錄得虧損，翌日股價曾急跌１６％，創上

市新低。

直至３月底終於揭盅，２０１７年度純利下跌９４％至１８８﹒９萬元，同時董事局無建議

派發末期股息，而２０１６年度末期息為２﹒０２仙。

培力控股主席陳宇齡接受《經濟通通訊社》專訪時表示，以往國內運輸物流渠道較不便，因

此不少供應商慣性要求廠商以大幅度折扣購入貨品，增加庫存以應付春節期間的需求。然而，陳

宇齡認為，現在國內的物流獲得改善，因此去年第四季培力控股決定取消折扣，但拖累全年的業

績表現。

陳氏解釋，雖然去年業績表現令人失望，但目前集團的業務已回復正常，並對今年的中期業

績有信心及樂觀，今年第四季培力控股亦不考慮為供應商提供大幅度折扣。



＊大力發展內地私人診所市場＊



另外，陳宇齡表示，內地業務競爭激烈，特別是配方顆粒業務，但市場潛力很大，未來主要

與較為「優質」客戶合作，雖然客戶數量不多，但相信有足夠的業務份額並提升集團利潤。

他又說，培力已經對內地業務的策略作出調整，而未來國內市場開放後，整個行業將會對產

品及服務作出競爭，因此未來繼續集中資源，專注發展上海、廣東、廣西、湖南及吉林的業務。

至於「兩票制」出台，陳宇齡認為，短期對業績及會計處理方面構成混亂，但不會對集團的

業績有實際影響。

集團未來將會大力發展私人診所的市場，並由Ｂ２Ｂ模式轉為Ｂ２Ｃ模式，預料未來幾年「

雨後春筍」。受惠於去年７月出台《中醫藥法》，鼓勵國內醫生自行開業，一方面為私人診所提

供濃縮中藥配方顆粒產品，另一方面考慮於內地開設《農本坊》中醫診所。

陳宇齡指，最近培力透過ＣＥＰＡ於上海開設第一間診所，目前已取得執照，預料下半年開

業。該診所將有來自香港的中醫師「坐鎮」，並主要針對婦科及兒科市場。

