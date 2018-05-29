【專訪】培力：將開設澳洲最大型中醫診所；失去醫管局合約無影響

《經濟通通訊社記者伍嘉儀２９日報道》俗語云：「病向淺中醫」，即是建議最好在生病初

期求診，降低加深病情的機會。不過，事實上，「預防勝於治療」更勝一籌，近年更多香港市民

提高保健意識，透過中藥及保健品調理身體，從而增強體魄。

培力控股（０１４９８）主席陳宇齡接受《經濟通通訊社》專訪時表示，旗下提供中醫醫療

服務「農本坊」的市佔率超過７０％，由於集團亦為其他中醫診所供應濃縮中藥配方顆粒產品，

因此今年內不再開規模開店，以免彼此進一步構成競爭。

陳宇齡說，目前於香港已擁有超過７０間「農本坊」分店，今年內透過店舖調整提升效益，

預計全年店舖數目維持不低於７０間水平。

至於海外開店方面，陳宇齡指出，加拿大已開設「農本坊」分店，受到當地華人及外國人的

歡迎，未來部署擴張機會。另外，集團於澳洲擁有五間「農本坊」，現在與當地大學合作，將會

開設澳洲最大型的中醫診所。



＊失去醫管局合約對業務無影響＊



除了提供中醫醫療服務，過去１４年，培力控股是醫院管理局的濃縮中藥配方顆粒產品供應

商，然而今年未能「衛冕寶座」，繼續為醫管局管理的公立醫院及中醫診所提供產品。陳宇齡表

示，主要因為受到醫管局的標書規格改變所影響而未能中標。

今次中標的企業為中國中藥（００５７０）旗下的江陰天江藥業有限公司，採購合同為期兩

年，由今年４月１日至２０２０年３月３１日止，而中標價格較上一次培力控股的中標價便宜近

三成。

不過，他強調醫管局合約只佔集團收入２％至３％，加上能保持其他客戶的關係，因此失去

醫管局合約對業務無影響。

