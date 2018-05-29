【本港樓市】恒地「利奧坊．凱岸」最快下周賣，首批至少１０３伙

《經濟通通訊社２９日專訊》恆地（０００１２）表示，旗下大角咀「利奧坊．凱岸」的樓

書料日內上網，最快接近本周末開價及開放示範單位，首批會按照法例要求推出最少２０％，即

１０３伙，先推標準戶，間隔開放式至兩房，最快下周開售。樓書已印刷中，預計２至３日上載

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利奧坊二期「利奧坊．凱岸」項目室內、外會所面積約８０００方呎，每方呎管理費約４﹒

６至４﹒７港元。（ｃｙ）

