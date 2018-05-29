《經濟通通訊社２９日專訊》中原地產表示，樓市造好，上車屋苑成交活躍。荃灣荃威花園
新近錄得Ｌ座高層０５室成交，單位實用面積５３３平方呎，兩房間隔，附雅致裝修，享荃灣市
景，景致開揚，屬優質戶，新近獲換樓客以６５５萬元承接，造價創屋苑兩房單位新高，實用呎
價更首度升穿１２０００元，呎造１２２８９元，創屋苑新高。
原業主於２０１１年以２７３萬元買入單位，是次易手，帳面獲利３８２萬元，升值１﹒４
倍。（ｃｙ）
29/05/2018 17:00
【本港樓市】荃灣荃威花園呎價首破１﹒２萬，兩房６５５萬沽出
《經濟通通訊社２９日專訊》中原地產表示，樓市造好，上車屋苑成交活躍。荃灣荃威花園
新近錄得Ｌ座高層０５室成交，單位實用面積５３３平方呎，兩房間隔，附雅致裝修，享荃灣市
景，景致開揚，屬優質戶，新近獲換樓客以６５５萬元承接，造價創屋苑兩房單位新高，實用呎
價更首度升穿１２０００元，呎造１２２８９元，創屋苑新高。
原業主於２０１１年以２７３萬元買入單位，是次易手，帳面獲利３８２萬元，升值１﹒４
倍。（ｃｙ）
|板塊分析29/05/2018
房地產投資蓬勃 機械股不愁生意
|中國故事29/05/2018
【北京特寫】京東7FRESH依靠大數據迎戰新零售 目標開千店
|剖析天下29/05/2018
歐美暗戰新形勢
|剖析天下29/05/2018
中美貿易戰 風險暫降低
|FOCUS29/05/2018
【FOCUS】增產推低油價存疑 新興市場須防高油價強美元夾擊
|生財有道29/05/2018
【透視大灣區－軟件】港高校紛插旗廣東 或誕「灣區聯合大學」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰