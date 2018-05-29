【本港樓市】荃灣荃威花園呎價首破１﹒２萬，兩房６５５萬沽出

《經濟通通訊社２９日專訊》中原地產表示，樓市造好，上車屋苑成交活躍。荃灣荃威花園

新近錄得Ｌ座高層０５室成交，單位實用面積５３３平方呎，兩房間隔，附雅致裝修，享荃灣市

景，景致開揚，屬優質戶，新近獲換樓客以６５５萬元承接，造價創屋苑兩房單位新高，實用呎

價更首度升穿１２０００元，呎造１２２８９元，創屋苑新高。

原業主於２０１１年以２７３萬元買入單位，是次易手，帳面獲利３８２萬元，升值１﹒４

倍。（ｃｙ）

