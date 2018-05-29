《經濟通通訊社２９日專訊》中原地產表示，東涌區樓價向來較其它鐵路沿線地區低水，隨
整體樓價急升，區內屋苑造價紛紛追落後。
映灣園剛錄得一宗兩房單位高價成交，７座高層Ｃ室，實用面積５５０平方呎，建築面積７
２９平方呎，兩房間隔，享開揚山景，以７４０萬元新高價沽出，平均實用呎價１３４５５元。
原業主於２０１４年８月以４４２萬元買入單位，持貨４年，帳面獲利２９８萬元，升值６７％
。
映灣園對上一宗兩房單位新高成交於上月錄得，１１座高層Ｆ室，以７３０萬元沽出，今番
新成交價再推高１﹒４％。（ｃｙ）
29/05/2018 17:01
【本港樓市】東涌映灣園兩房樓價創新高，以７４０萬元沽出
《經濟通通訊社２９日專訊》中原地產表示，東涌區樓價向來較其它鐵路沿線地區低水，隨
整體樓價急升，區內屋苑造價紛紛追落後。
映灣園剛錄得一宗兩房單位高價成交，７座高層Ｃ室，實用面積５５０平方呎，建築面積７
２９平方呎，兩房間隔，享開揚山景，以７４０萬元新高價沽出，平均實用呎價１３４５５元。
原業主於２０１４年８月以４４２萬元買入單位，持貨４年，帳面獲利２９８萬元，升值６７％
。
映灣園對上一宗兩房單位新高成交於上月錄得，１１座高層Ｆ室，以７３０萬元沽出，今番
新成交價再推高１﹒４％。（ｃｙ）
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