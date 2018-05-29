【本港樓市】北角港運城三房單位１５５０萬元沽出，創屋苑新高價

《經濟通通訊社２９日專訊》中原地產表示，北角港運城５月錄得首宗成交，新近成交單位

為港運城１座中層Ｃ室，實用面積７４６平方呎，建築面積９３３平方呎，３房間隔，望樓景。

業主以１５５０萬元將單位易手，折合平均實用呎價２０７７７元，創屋苑新高價。

原業主於２００７年２月以４７６萬元買入單位，持貨１１年，帳面獲利１０７４萬元，單

位升值２２６％。（ｃｙ）

