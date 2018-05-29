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29/05/2018 19:10

【鷹君爭產】羅啟瑞：若他取得更大份金額，或將多餘金額捐作慈善

　　《經濟通通訊社２９日專訊》新福港（０１４４７）大股東羅啟瑞於匯豐國際信託官司後表
示，如果母親取回家族信託基金資產後重新分配，同時他取得較現在更大份，將會把多出來的金
額捐作慈善用途，但沒有兄姊響應他的呼籲。另外，他表示為了真相，可以與兄姊公開辯論。
　　羅啟瑞指出，傳媒不恰當以「爭產」形容母親控告匯豐國際信託，因為母親放進去信託的資
產，現在只是想取回。至於是誰想阻止母親取回？他說，相信大家在法庭聽了一整天會清楚。

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