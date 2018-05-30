《套期保值》現貨金昨天（２９日）上升，今早（３０日）亞洲時段金價在１３０２美元上
落。意大利政局不明朗，意債債息飆升，德債息下跌，息差擴闊至五年來最大，市場擔心可能引
發債務危機，資金流入美元避險，黃金受惠避險因素上升。意大利最早在８月可能舉行大選，加
上可能引發公投，政局不明朗，歐美股市急跌，金價有上升空間，料金價在１２９５至１３２５
美元上落。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
30/05/2018 10:01
《套期保值－蕭猷華》避險情緒升溫，金價上升
《套期保值》現貨金昨天（２９日）上升，今早（３０日）亞洲時段金價在１３０２美元上
落。意大利政局不明朗，意債債息飆升，德債息下跌，息差擴闊至五年來最大，市場擔心可能引
發債務危機，資金流入美元避險，黃金受惠避險因素上升。意大利最早在８月可能舉行大選，加
上可能引發公投，政局不明朗，歐美股市急跌，金價有上升空間，料金價在１２９５至１３２５
美元上落。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
|國際動態30/05/2018
歐盟倡禁用 10種即棄塑膠品
|中國故事30/05/2018
【日本直擊】軟文化谷經濟 日電影拓華市場
|板塊分析29/05/2018
房地產投資蓬勃 機械股不愁生意
|中國故事29/05/2018
【北京特寫】京東7FRESH依靠大數據迎戰新零售 目標開千店
|剖析天下29/05/2018
歐美暗戰新形勢
|剖析天下29/05/2018
中美貿易戰 風險暫降低
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰