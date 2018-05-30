《套期保值－蕭猷華》避險情緒升溫，金價上升

《套期保值》現貨金昨天（２９日）上升，今早（３０日）亞洲時段金價在１３０２美元上

落。意大利政局不明朗，意債債息飆升，德債息下跌，息差擴闊至五年來最大，市場擔心可能引

發債務危機，資金流入美元避險，黃金受惠避險因素上升。意大利最早在８月可能舉行大選，加

上可能引發公投，政局不明朗，歐美股市急跌，金價有上升空間，料金價在１２９５至１３２５

美元上落。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

