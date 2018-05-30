【海航動向】消息指，海航出售美國三藩市寫字樓

《經濟通通訊社３０日專訊》市場消息指，海航以約３億美元，將位於１２３ Ｍｉｓｓｉ

ｏｎ Ｓｔ﹒的三藩市寫字樓，出售給Ｎｏｒｔｈｗｏｏｄ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ ＬＬＣ。海

航於２０１６年８月以２﹒５５億美元購入該物業。

據知情人透露，１２３ Ｍｉｓｓｉｏｎ Ｓｔ﹒由海航旗下專注於科技交易的子公司海航

科技投資控股持有。傳統上來說，海航的房地產資產一般由其旗下其他附屬公司持有。（ｍｌ）

