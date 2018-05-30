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30/05/2018 09:05

【ＩＰＯ反應】消息指，天平道合（８４０３）首日孖展超購逾２倍

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地綜合展覽及活動管理供應商天平道合控股（０８４０３）
昨日（２９日）首日招股，錄得２６５０萬元孖展認購，相當於公開發售超購逾２﹒３倍。
　　天平道合將發行５億新股，香港共開發售及配售股份佔比為１０％及９０％，招股價介乎０
﹒１２元至０﹒１６元。每手２００００股，連同手續費，每手入場費３２３２元，將於本周五
（６月１日）截止，料６月１２日創業版上市。（ｍｌ）

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