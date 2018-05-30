【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】粵投區內供水稱霸，東江固廢處理龍頭

《經濟通通訊社記者謝紹銘３０日報道》粵港澳大灣區規劃公布在即，港珠澳大橋及廣深港

高鐵亦將於今年內通車，大灣區將吸引更多流動人口及定居人口，需要大量的公用設施的配套，

當中水資源及環保固廢物處理服務需求定必上升，粵海投資（００２７０）及東江環保

（００８９５）（深：００２９７２）在區內相關業務基礎穩固，是為「嚟緊炒Ｄ乜」必然之選

近年派息有增無減的粵海投資自今年初開始拾級而上，縱使港股今年以來受多個不穩因素衝

擊下而顯得波動，但粵投仍能守住上升軌上，更多次破頂，其防守力可見一斑。隨著大灣區規劃

即將出台，預期可持續帶動該區人口增長，而粵投又是廣東省的供水龍頭，其供水收益有望趨增

，短線有望借大灣區消息繼續炒上。加上物業發展及百貨業務對粵投總收入的貢獻不斷提升，中

長線前景值得看高一線。



＊粵投今後三年供水香港收入１４４億＊



水資源一向是粵投的主要收入來源，佔去年總收入約６３﹒３％。粵投亦是本港東江水供應

商，去年來自本港的供水收入高達４７﹒７８億元，增加６﹒４％，佔整體供水收入

６２﹒１％，佔總收入約３９﹒３％。事實上，港府自２００６年開始引入「統包總額」後，即

每年向粵投支付一筆固定金額購買食水，該年來自本港的供水收入為２４﹒９５億元，目前已大

為增加。

根據港府與粵投於去年簽訂的供水協議，２０１８至２０２０年度的供水收入分別為

４７﹒９３億元、４８﹒０７億元及４８﹒２１億元，收入合共１４４﹒２億元，較上一個３年

供水期增加７％，供水收入未來三年僅每年增加０﹒３％。深圳及東莞的供水收入增幅則較為明

顯，去年增長１１﹒３％，至１２﹒９５億元；稅前利潤則上升７﹒３％，至３８﹒１億元。



＊深圳東莞今年首季供水收入增２７％＊



粵投早前亦公布今年首季業績，供水香港收入按年微增０﹒３％，至１３﹒０７億元，深圳

及東莞地區的供水收入按年增加２６﹒９％，至３﹒６３億元。現時粵港澳大灣區總人口近

６７７４萬，隨著大灣區規劃方案即將出台，預計未來幾年將有不少基建項目完成，因此大灣區

人口會不斷膨脹，並同時帶動用水需求，而粵投又是廣東省的供水龍頭，料深圳及東莞地區的供

水收入比例會持續提升，未來亦有望取得更多供水項目，進一步擴闊水資源收入來源。

另外，粵投於去年在梅州、肇慶等地取得五個新的水資源項目，總設計供水量為每日２７萬

噸，污水處理能力為每日３﹒３萬噸。今年２月初，粵投為陽江水務項目成立合資公司，項目總

投資約８﹒２億元人民幣，特許經營期為１５年，包括工程建設期三年及運營期１２年。事實上

，由於水資源項目可帶來穩定的現金收入，隨著不斷有新項目投入，預計粵投經營性現金流能持

續提升，反映業務穩定之餘，粵投亦可運用更多資金投資新項目。



＊廣州商廈含金量高，天津商場貢獻增＊



除供水業務外，物業投資成為粵投第二大收入來源，目前持有廣州天河城購物廣場及天河城

大廈，兩者均是廣州市著名地標，去年出租率分別高達９９﹒９％及９２﹒７％。位於本港上環

的粵海投資大廈過去幾年則全數租出，三者去年租金收入高達１３﹒５５億元，增長兩成。此外

，去年中開幕的天津天河城購物中心，出租率亦超過九成，估計由今年起可貢獻顯著的租金收益

。

地產業務有望成為粵投下一顆金蛋，去年集團斥資３８億元，收購粵海置地（００１２４）

７３﹒８％股權。粵置於４月底斥資逾１２億元人民幣，收購廣州市越秀區的珠光路項目，以及

廣州市荔灣區寶華軒項目，兩者總樓面面積約１２﹒０６萬平方米。前者項目計劃於今年開售，

後者項目則正在推售，以現時廣州每平方米樓價約３﹒２８萬元人民幣計算，預計兩者可為粵投

帶來近４０億元人民幣的收入。連同廣州番禺的如英居住宅項目剩下約９％的可銷售面積，粵置

今年的物業銷售收益應相當可觀。美銀美林認為，粵投有大部分盈利來自大灣區城市，加上其現

金流強勁，而布心及番禺項目預計在明後年入帳，因此預測２０１８至２０２０年的每股盈利及

資本回報可進一步上升，粵投將有更多的現金流以推動更多水資源項目，目標價予１５﹒８元，

維持買入評級。



＊年息增長兩成具防守力，目標１５元＊



事實上，粵投財政相當穩健，去年負債資產比率僅２６﹒１１％，遠低於其他水務股，加上

現金儲備高達７５﹒６５億元，未來有望增加更多位於大灣區的土地儲備作發展之用。隨著港珠

澳大橋及廣深港高鐵亦將於今年內通車，在「一小時生活圈」概念下，有望帶動港人北上置業需

求，瑞信就預計，粵港澳大灣區除港澳外的９個城市２０１７年至２０２２年房地產銷量的複合

年增長率為５％，房價增速為５％至８％，粵投未來房地產業務亦有望隨大灣區發展而水漲船高

。

粵投作為半隻公用股，近年派息增長相當顯著，由２０１３年的每股派２３仙，增至去年度

的４８﹒５仙，年複合增長率達２０﹒５％，有一定的防守力。該股股價今年走勢平穩，年初至

今沿著上升軌向上移動，今年以來累升２３﹒５％，跑贏不少水務股。粵投於上周一（２１日）

高見１３﹒６２元兼破頂後有所回落，走勢上可待回調至２０天線（１２﹒７４元）附近吸納，

目標可上望１５元。



＊固廢處理發展龐大，東江環保前景佳＊



環保產業作為大灣區其中一個重點發展產業，除了供水及污水處理行業值得看好外，固定廢

物處理亦會隨著大灣區人口不斷增長而上升，加上固廢行業一直受中央政策支持，相關行業亦可

看高一線。東江環保為中國固廢處理行業龍頭，年危廢處理產能超過１６０萬噸。其中，珠三角

地區為東江的主要業務集中地，廣東省有五成以上的危廢由東江處理。據其去年年度報告顯示，

珠三角及深圳佔去年總收入近５３％。隨著東江在大灣區的產能持續擴大，旗下東莞豐業及佛山

富龍等新項目開始動工，料東江在大灣區的市佔率會進一步擴大。

另外，東江環保於２０１６年獲廣東省國資委旗下的廣晟公司入股，目前持有東江約

１５﹒４％股權，預期可有利東江取得更多位於廣東省的項目。業績方面，東江首季多賺近１７

％至１﹒２１億元人民幣，總收入增長１２﹒２％至７﹒５８億元。東江亦預計，今年上半年盈

利增長幅度介乎１５％至２５％，賺２﹒５３億元至２﹒９７億元。

該股Ｈ股成交向來不高，但其Ａ股為深證成分股之一，成交則較為活躍，故Ａ股較Ｈ股

溢價逾六成％，兩者差價有收窄空間。同時，該股為廣東省的固廢處理龍頭，應可受惠大灣區的

長遠發展。該股於上周一高見１２﹒６８元創七個月新高後反覆回吐，更因此失守上月底開始形

成的上升軌，可待至２０天線（１１﹒７２元）附近吸納，上望中信證券目標價１４﹒９元。



表列粵海投資（００２７０）近年業績表現：

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２０１７年度 ２０１６年度 ２０１５年度 ２０１４年度

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收入 １２１﹒６９億元 １０４﹒６４億元 ９１﹒７２億元 ８４﹒２６億元

（＋１６﹒２９％） （＋１４﹒０９％） （＋８﹒８５％）（＋５﹒４６％）



毛利 ７１﹒８４億元 ６８﹒８０億元 ６１﹒４４億元 ５６﹒４８億元

（＋４﹒４２％） （＋１１﹒９８％） （＋８﹒７７％）（＋６﹒１０％）



純利 ５６﹒８５億元 ４２﹒１２億元 ３９﹒０５億元 ４３﹒９７億元

（＋３４﹒９８％） （＋ ７﹒８６％）（－１１﹒１９％）（－０﹒６５％）

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註：港元



表列東江環保（００８９５）近年業績表現：

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２０１７年度 ２０１６年度 ２０１５年度 ２０１４年度

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收入 ３０﹒９９億元 ２６﹒１７億元 ２４﹒０３億元 ２０﹒４８億元

（＋１８﹒４４％） （＋８﹒９１％）（＋１７﹒３３％）（＋２９﹒３７％）



毛利 １１﹒１２億元 ９﹒４５億元 ７﹒７９億元 ６﹒６５億元

（＋１７﹒６５％） （＋２１﹒３１％）（＋１７﹒１４％）（＋３７﹒８８％）



純利 ４﹒７３億元 ５﹒３４億元 ３﹒３３億元 ２﹒５２億元

（－１１﹒３９％） （＋６０﹒３６％）（＋３２﹒１４％）（＋２０﹒８０％）

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註：人民幣





表列部分環保水務股股價表現：



股份（編號） 現價＊ 本月以來變幅＊ 首四個月變幅

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粵海投資（００２７０） １２﹒９２元 上升 ５﹒７３％ 上升１６﹒８３％

北控水務（００３７１） ４﹒６２元 上升 ０﹒４３％ 下跌２３﹒９７％

海螺創業（００５８６） ２６﹒６０元 上升 ８﹒５７％ 上升３５﹒３６％

中國水務（００８５５） ７﹒５４元 上升 ０﹒８０％ 上升 ５﹒８０％

東江環保（００８９５） １２﹒１０元 上升 ８﹒８１％ 下跌 ９﹒１５％

齊合環保（００９７６） ３﹒４９元 下跌 ９﹒３５％ 下跌 ４﹒４７％



天創環保（０１０６５） ４﹒１７元 下跌 ２﹒８０％ 下跌 ３﹒６０％

中國水業（０１１２９） １﹒５７元 下跌 ３﹒０９％ 下跌 ４﹒１４％

光大綠色（０１２５７） ８﹒４１元 上升１５﹒６８％ 上升 ２﹒２５％

綠動環保（０１３３０） ４﹒１６元 上升 １﹒７１％ 下跌 ９﹒１１％

中滔環保（０１３６３） １﹒１２元 下跌 ６﹒６７％ 下跌１７﹒２４％

粵豐環保（０１３８１） ４﹒２９元 下跌 １﹒６１％ 下跌 ５﹒４２％



興瀘水務（０２２８１） １﹒６０元 無升跌 下跌 ９﹒６０％

滇池水務（０３７６８） ２﹒７２元 下跌 ４﹒５６％ 上升 ３﹒２６％

首創環境（０３９８９） ０﹒２４９元 下跌 ６﹒０４％ 下跌２５﹒３５％

康達環保（０６１３６） １﹒４７元 上升 ８﹒８９％ 下跌１８﹒６７％

雲南水務（０６８３９） ３﹒０７元 下跌 ０﹒９７％ 下跌 ３﹒４３％

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股指

恆生指數 ３０４８４點 下跌 １﹒０５％ 上升 ２﹒９７％

國企指數 １１９５９點 下跌 ３﹒０２％ 上升 ５﹒３１％

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＊資料截至５月２９日收市

