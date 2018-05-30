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30/05/2018 10:38

【意亂人迷】美國財政部警告意大利最好留在歐元區

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國財政部高級官員表示，意大利及歐元區其他國家最好能夠
在不對歐元區作出重大改變的情況下解決問題，但不認為意大利及國際市場的震盪會產生令美國
擔憂的系統性影響。
　　意大利政治局勢及市場動盪成為本周七國集團（Ｇ７）領導人會議的關鍵議題，美國財政部
官員稱，目前還不清楚誰將代表意大利，出席周四至周六在加拿大召開的Ｇ７財長與央行行長會
議。（ｍｎ）

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