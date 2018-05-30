【貿易開戰】歐盟貿易委員：若美國不加徵鋼鋁關稅亦會對進口設限

《經濟通通訊社３０日專訊》歐盟貿易執委瑪姆斯托姆預計，即使美國決定不加徵鋼鋁進口

關稅，亦會對進口自歐洲的鋼鋁設進口設置配額。

她稱，估計美國無論如何亦會對歐盟的出口施加某種限制，但不清楚華府會設定最高進口量

，抑或允許繼續進口產品但要徵稅，而後者的破壞力將會較少。

歐盟執委會此前表示，如果美國對歐盟金屬徵收關稅，歐盟亦將對２８億歐元的美國商品徵

收關稅，包括電單車及威士忌。

瑪姆斯托姆稱，美國政府若對歐盟出口設置配額，歐盟仍會準備反制措施，但規模可能較小

。（ｍｎ）

