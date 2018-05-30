《經濟通通訊社３０日專訊》歐盟貿易執委瑪姆斯托姆預計，即使美國決定不加徵鋼鋁進口
關稅，亦會對進口自歐洲的鋼鋁設進口設置配額。
她稱，估計美國無論如何亦會對歐盟的出口施加某種限制，但不清楚華府會設定最高進口量
，抑或允許繼續進口產品但要徵稅，而後者的破壞力將會較少。
歐盟執委會此前表示，如果美國對歐盟金屬徵收關稅，歐盟亦將對２８億歐元的美國商品徵
收關稅，包括電單車及威士忌。
瑪姆斯托姆稱，美國政府若對歐盟出口設置配額，歐盟仍會準備反制措施，但規模可能較小
。（ｍｎ）
30/05/2018 12:19
【貿易開戰】歐盟貿易委員：若美國不加徵鋼鋁關稅亦會對進口設限
《經濟通通訊社３０日專訊》歐盟貿易執委瑪姆斯托姆預計，即使美國決定不加徵鋼鋁進口
關稅，亦會對進口自歐洲的鋼鋁設進口設置配額。
她稱，估計美國無論如何亦會對歐盟的出口施加某種限制，但不清楚華府會設定最高進口量
，抑或允許繼續進口產品但要徵稅，而後者的破壞力將會較少。
歐盟執委會此前表示，如果美國對歐盟金屬徵收關稅，歐盟亦將對２８億歐元的美國商品徵
收關稅，包括電單車及威士忌。
瑪姆斯托姆稱，美國政府若對歐盟出口設置配額，歐盟仍會準備反制措施，但規模可能較小
。（ｍｎ）
|生財有道30/05/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】粵投區內供水稱霸 東江固廢處理龍頭
|國際動態30/05/2018
歐盟倡禁用 10種即棄塑膠品
|中國故事30/05/2018
【日本直擊】軟文化谷經濟 日電影拓華市場
|板塊分析29/05/2018
房地產投資蓬勃 機械股不愁生意
|中國故事29/05/2018
【北京特寫】京東7FRESH依靠大數據迎戰新零售 目標開千店
|剖析天下29/05/2018
歐美暗戰新形勢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰