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即市新聞

30/05/2018 17:59

《台股攻略－馮偉明》國際股市重挫，台股大跌１４２點

　　《台股攻略》今日台股加權股價指數收市跌１４２﹒９５點，收報１０８２１﹒１７點、成
交值新台幣１６０７﹒３４億元。
　　美中貿易戰再起，加上意大利政局混亂，國際股市重挫。電金權值股全面走跌，只靠矽晶圓
及ＭＯＳＦＥＴ等版塊支撐大市；被動元件方面，電子三雄今日受較大沽壓，其中台積電一度回
試新台幣２２０元大關，持續在所有平均線以下，鴻海雖跌勢稍微，但其子公司ＦＩＩ有約
０﹒２４％的新股被棄購，壓抑股價走勢，而大立光則力守新台幣４２００元大關。由於
ＭＳＣＩ明晟權重調整在收市後生效，華新科因調升權重最多，取代國巨成為被動元件指標，終
場以全場次高價作收，九豪、佳邦、鈞寶、天揚及立敦亦以漲停作收；錸德及撼訊等強攻漲停。
金融股富邦金、中信金、元大金、國泰金及開發金等跌過１％。漲價概念股方面，矽晶圓的環球
晶獲法人調高目標價，重回新台幣６００元大關，與合晶及嘉晶在尾盤出現大漲。ＭＯＳＦＥＴ
族群受統懋、茂矽及杰力漲停帶動，大中及麗正等漲達５％以上。
　　台股短線仍看指數區間震盪，大市追逐個別股份，市況仍然波動。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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