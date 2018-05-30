《窩輪豪情－梁業豪》先呈波動，再轉平靜

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

工業與消費品製造業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為康師傅（００３２２）、中國旺

旺（００１５１）與閱文集團（００７７２），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為澳

博控股（００８８０）、康師傅與中國旺旺。

今天（３０日）為５月份期貨、期權到期日，淡友暫時佔了上風。衍生權證引伸波幅近日處

於略為偏高的水平，啟示港股大市於本周末前後不會進一步轉靜。世界盃賽事將於下月１４日

（周四）揭幕，投資者普遍預計市況會於該日前呈現波動，然後再度轉靜。根據過往經驗，世界

盃賽事舉行期間，投資者多離開股票市場。不過，本屆情況或許會有別，中美貿易關係和美朝關

係均具令股市突呈波動的條件。

恆生指數ＩＢＳＩ現報４３﹒０７９，國企指數ＩＢＳＩ則報４３﹒９２１，顯示藍籌股以

主動沽盤較為積極，國企股亦以主動沽盤較為積極。整體大市方面，現以藍籌股的主動沽盤覆蓋

範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較差，整體大市則見沽壓明顯增大，好友

須加倍小心。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

