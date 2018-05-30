《談國論企－黎偉成》內銀股季績改善資產素質提升

《談國論企》在香港上市的內地商業銀行的２０１８年一季度業績表現普見提升，乃受惠於

淨利息收入加大回升速度，和貸款素質相對改善，但非利息收入業務卻普見明顯收縮，當非良性

的啟示。內銀股仍需倍加努力，全面支持實體經濟的穩中求進發展。



＊貸放需求加快回暖使淨利息收入加速增長＊



根據已發布的季績資料，四大國有商業銀行中之三，於２０１８年一季度的業績為：（甲）

中國工商銀行（０１３９８）股東應佔溢利２０１８年一季度達７９０﹒６９億元（人民幣，下

同），同比增長４％，比上２０１７年同期僅增１﹒５％多增２﹒５個百分點；（乙）中國銀行

（０３９８８）淨利潤於２０１８年一季度達４９０﹒６１億元同比增長５﹒０４％，相對於２

０１７年１－３月份４６６﹒４９億元所增０﹒０６％的季績大有改善；和（丙）中國建設銀行

（００９３９）股東應佔溢利於２０１８年一季度達７４０﹒７６億元，同比增長５﹒４７％，

比上年同期的３﹒４２％多增２﹒０２個百分點，業績表現不錯。

三大國有商業銀行業績有提升，原因主要為最核心的（一）淨利息收入普見好轉，如（１）

工行的淨利息收入１３７０﹒１２億元同比增長１２﹒３３％，相對於２０１７年一季度

１２１９﹒７所增的２﹒６６％多增凡９﹒６７個百殿點之普，乃受惠於利息收入

２２５６﹒３７億元同比增長１１﹒６％，較利息支出８８６﹒２５億元的８﹒０４％升幅多增

３﹒５４個百分點，其中貸款餘額於２０１８年３月份末達１４﹒５６８萬億元同比增長

７﹒５３％，而存款餘額２０﹒１９萬億元則增８﹒７％。

和（２）中行淨利息收入８６０﹒５１億元的９﹒４７％升幅，遠高於２０１７年一季度

７８６﹒０８億元上升１﹒１７％要多增８﹒３個百分點，乃受惠於利息收入１，６３９億元的

同比增長１３﹒１９％，比利息支出７７８﹒６１億元所增的７﹒７％，多增５﹒４９個百分點

；此因淨息差１﹒８５％，比上年同期上升０﹒０５個百分點，而２０１７年首季１﹒８％則下

降０﹒１７個百分點，由是抵銷貸款１１﹒１３萬億元比２０１７年１２月底時所增的

２﹒１５％，較存款１４﹒３５萬億元的５﹒０８％少增２﹒９３個百分點之壓。

（３）建行淨利息收入１，２２６﹒８２億元同比增長１４﹒７４％，扭轉上年一季度

１０６９﹒２３億元跌０﹒８９％之況，乃受惠於（Ｉ）利息收入１，９９１﹒４１億元的

１０﹒９１％升幅，比利息支出所增的５﹒２３％高５﹒６８個百分點，而２０１７年同期則少

增３﹒４７個百分點；其中重要因素為（ＩＩ）淨息差２﹒２２％和淨息差收益率２﹒３５％，

同比分別高０﹒２１個百分點和０﹒２２個百分點，上年一季度則分別下跌０﹒２４個百分點和

０﹒２７個百分點。

以貸款業務為主的淨利息收入受實體經濟穩中求進發展支持的同時，還受惠於（二）素質的

改善，特別是中行的資產減值支出１５４﹒９４億元同比大幅減少３０﹒３４％，而上年同期則

增加３９﹒４３％至２２２﹒４３億元，是為經營費用４３３﹒９７億元的增幅僅０﹒９６％的

其中因由。建行的貸款減值損失３８２﹒４億元同比增長５﹒８％，相對於上年同期所增的

３５﹒２％少增２９﹒４個百分點，當然會對季績產生利好作用。



＊須政策性支持扭轉非利息收入業務明顯縮減＊



但工行的貸款減值支出３９０﹒４８億元同比增長２４﹒２％，該屬有需要改善之處，因工

行的貸款餘額於２０１８年３月末時２２５０﹒２３億元，比３個月前的２０１７年１２月末多

４０﹒３５億元，相對於２０１７年３月末時２，１５２﹒８５億元環比增３４﹒８４億元無疑

要多。

貸款素質好轉，還可見之於（三）不良貸款率反覆下降，如工（ａ）行於此所達１﹒５４％

，比上年同期的１﹒５９％低０﹒４個百分點。撥備覆蓋率１７４﹒５１％，更比２０１７年３

月末時的１４１﹒５１％要高３３個百分點。（ｂ）中行不良貸款率１﹒４３％，下降０﹒２個

百分點，而不良貸款覆蓋率１６８﹒１％亦高於上年的１５９﹒５２％。（ｃ）建行的貸款減值

損失３８２﹒４億元同比增長５﹒８％，相對於上年同期所增的３５﹒２％少增２９﹒４個百分

點，對季績亦產生利好作用。

需要指出者，為（四）以服務性質為主的非利息收入業務，仍有不斷收縮的劣況，如中行的

非利息收入４００﹒３５億元同比減少２１﹒３７％，表現遠遜於２０１７年一季度５０９﹒１

５億元尚增１６﹒８４％之況；工行非利息收入業務收入４６１﹒７３億元同比減少０﹒０９％

。

中國經濟續保穩中求進發展和成長，相信商業銀行會發揮日益重要的作用。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

