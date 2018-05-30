《外匯達仁－盧楚仁》「意」料之外危機加深

《外匯達仁》五星運動黨欲委任有強烈「脫歐」立場的經濟學家薩沃納出任財長，但遭意大

利總統馬上否決，令籌組聯合政府失敗，導致宣布需要重新舉行大選，引發歐元以至環球股市劇

烈震盪。皆因金融市場極為擔心意大利在大選之後，亦即是當五星運動黨執政後，便會宣布舉辦

「脫歐」公投而離開歐盟及歐元區。所以，意大利一旦「脫歐」的話，跟英國「脫歐」不一樣的

地方，是意大利更需要脫離歐元區，而對歐元起著沉重的打擊。



五星運動黨在大選前後均分別說明不會脫離歐盟，及不會舉辦「脫歐」公投，但現在事實並

非如此，出乎意料之外。中國人說，聽其言觀其行，現在五星運動黨想委任有強烈意欲「脫歐」

的經濟學者薩沃納做財長，其暗地裏「脫歐」的野心是「司馬昭之心路人皆見」。有見事態嚴重

，所以意大利總統運用特權果斷地否決了這個委任。以現在民意調查來看，五星運動黨勢必在未

來的大選中獲勝而成為執政黨。亦有說，就算未來意大利真的舉辦「脫歐」公投，也未必可以成

功通過。但事實上金融市場不會這麼理性，不管結果怎樣，一定會先行拋售歐元，然後才等待結

果。回顧當年英國在「脫歐」公投前，民意一直是「留歐派」陣營領先，但沒想到結果出來舉世

震驚，所以擔心意大利舉行「脫歐」公投是有根據的。



另一個市場擔心的，就是五星運動黨到時會賴債而宣布債務違約，不排除到時意大利及歐洲

債務危機又再重現。而另一邊廂，特朗普得一又想二而打蛇隨棍上，在商務部長賴斯出發往中國

談判前又再新增麻煩，要求加添５００億美元關稅，令金融市場恐慌正在蔓延。而美元強勢下新

興市場貨幣繼續捱沽，也是另一危機的源頭。



現在歐洲以至環球政經局勢急轉直下，對歐元十分不利，對環球股市更不利。正所謂解鈴還

需繫鈴人，若果五星運動黨能夠公開說明他們不會舉行「脫歐」公投，那麼危機才有機會暫時解

決。值得一提，若想買金避險的話，倒不如買日圓，因金價明顯跑輸日圓。而歐元兌美元方面，

現超賣情況十分嚴重，不排除先行反彈才會下跌，而我認為上述情況惡化機會十分大，相信歐元

後市會破１﹒１５００而下試１﹒１３１２支持位。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

