【北水炒Ｄ乜】北水淨流入逾３億，買融創瑞聲萬科沽騰訊建行工行

《經濟通通訊社３０日專訊》北水周三淨流入３﹒２４億，其中港股通（深）見４﹒１２億

元北水流入。北水沽售最多的個股分別為騰訊（００７００）、建設銀行（００９３９）及工商

銀行（０１３９８）；買入最多為融創中國（０１９１８）、瑞聲科技（０２０１８）及萬科企

業（０２２０２）。

周三港股受中美貿易戰消息影響急挫，交投氣氛轉熱，主板成交１０９７﹒７３億元，較周

二大增２５﹒３８％；港股通成交額１１５﹒２７億，佔大市成交１０﹒５％。

恆指全日挫４２７﹒７９點或１﹒４％，收報３００５６﹒７９點。



＊騰訊三日遭北水沽１８億，內銀遭撤軍隨市跌＊



騰訊沽售潮持續，今日再被北水沽走４﹒２１億元，騰訊本周合計已被北水沽走至少

１８﹒１８億元。受中美貿易戰消息影響，騰訊再跌１﹒７４％，報３９５元，再次失守

４００關，創半個月新低。

中國對影子銀行監管日漸升級，再加上中港股市大跌，導致內銀股成災區，北水撤離。建行

遭北水沽出２﹒７億，跌２％，工行遭北水沽出１﹒２６億，跌１﹒９９％，反而招行

（０３９６８）獲２７００萬元北水淨買入，仍跌１﹒３９％。



＊內房急跌成北水買入機會，瑞聲獲捧跌市走穩＊



內房受債券違約消息困擾，領跌大市，但反而成為北水部署機會。融創獲北水大量買入，淨

流入２﹒２２億元，惟股價仍大跌６﹒４１％；萬科獲北水買入８０８５萬元，價跌逾１％，曾

創４個月新低。

憧憬蘋果全球開發者大會下月初舉行，瑞聲科技今日再獲９０２５萬元北水買入，今日股價

未受貿易戰大幅影響，跌１﹒７６％。（ｅｙ）

