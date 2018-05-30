【北水炒Ｄ乜】北水淨流入逾３億，買融創瑞聲萬科沽騰訊建行工行

《經濟通通訊社３０日專訊》北水周三淨流入３﹒２４億，其中港股通（深）見４﹒１２億
元北水流入。北水沽售最多的個股分別為騰訊（００７００）、建設銀行（００９３９）及工商
銀行（０１３９８）；買入最多為融創中國（０１９１８）、瑞聲科技（０２０１８）及萬科企
業（０２２０２）。
周三港股受中美貿易戰消息影響急挫，交投氣氛轉熱，主板成交１０９７﹒７３億元，較周
二大增２５﹒３８％；港股通成交額１１５﹒２７億，佔大市成交１０﹒５％。
恆指全日挫４２７﹒７９點或１﹒４％，收報３００５６﹒７９點。
＊騰訊三日遭北水沽１８億，內銀遭撤軍隨市跌＊
騰訊沽售潮持續，今日再被北水沽走４﹒２１億元，騰訊本周合計已被北水沽走至少
１８﹒１８億元。受中美貿易戰消息影響，騰訊再跌１﹒７４％，報３９５元，再次失守
４００關，創半個月新低。
中國對影子銀行監管日漸升級，再加上中港股市大跌，導致內銀股成災區，北水撤離。建行
遭北水沽出２﹒７億，跌２％，工行遭北水沽出１﹒２６億，跌１﹒９９％，反而招行
（０３９６８）獲２７００萬元北水淨買入，仍跌１﹒３９％。
＊內房急跌成北水買入機會，瑞聲獲捧跌市走穩＊
內房受債券違約消息困擾，領跌大市，但反而成為北水部署機會。融創獲北水大量買入，淨
流入２﹒２２億元，惟股價仍大跌６﹒４１％；萬科獲北水買入８０８５萬元，價跌逾１％，曾
創４個月新低。
憧憬蘋果全球開發者大會下月初舉行，瑞聲科技今日再獲９０２５萬元北水買入，今日股價
未受貿易戰大幅影響，跌１﹒７６％。（ｅｙ）