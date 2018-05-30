  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/05/2018 17:10

《美元走勢－羅明立》意政局不穩累及歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒８８　　　１０８﹒３６　　　１０８﹒６８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１５８３　　　１﹒１５１８　　　１﹒１５５５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２７６　　　１﹒３２４１　　　１﹒３２５９
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒９９３５　　　０﹒９９０７　　　０﹒９９２７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５７　　　７﹒８４３０　　　７﹒８４４９

　　《美元走勢》美國聖路易斯地區聯儲局總裁表示，預計聯儲局將於６月加息，而且可能維持
加息路徑至明年中。不過，他認為其他主要經濟體的加息步伐難以跟上美國，因此當其他經濟體
不加息，美國很難獨自持續加息。他並認為美國目前利率已觸及「中性」水平，未來加息的決定
應該謹慎。
　　另外，白宮警告倘若中國未能解決知識產權問題，將會於６月３０日公布對中國５００億美
元的入口貨品徽收２５％關稅的執行細節，並會於６月中落實最終徵稅的清單。投資者觀望本周
美國商務部長就貿易問題到訪中國，倘若中美貿易衝突升溫，勢將拖累全球經濟增長前景，亦會
增加投資者的避險需求。
　
＊伺位沽歐元＊
　
　　消息指意大利總統可能會於未來數天解散國會，並重新舉行大選。意大利政局不穩，刺激意
大利１０年債息上升，避險資金流入歐元債券，歐元區１０年債息急跌，令兩者１０期債券的息
差高達２﹒８２％。另一方面，西班牙反對派將會對首相進行不信任辯論，拖累歐元走勢。
　　歐元兌美元跌勢未止，並下穿１﹒１５５０重要支持，後市仍有機會反覆下試１﹒１４５０
、１﹒１３５０水平。分析師指出歐元區政局動盪，會影響歐洲央行收緊貨幣政策的決策，拖慢
歐元區回復利率正常化的時間表。建議投資者可以於１﹒１５３０沽出歐元，目標１﹒１４３０
，以１﹒１５８０為止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０８﹒５０　　　１１０﹒５０　　　１０７﹒８０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６２０　　　１﹒１４５０　　　１﹒１６７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道30/05/2018
【鷹君爭產】律師：羅老太仍在世 有權對信託基金指令
剖析天下30/05/2018
【意亂人迷】傳意大利最早在7月重新大選 意債表現創25年最差
FOCUS30/05/2018
【FOCUS】侵侵突再左右開弓 中美第三輪談判迎硬仗
生財有道30/05/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】粵投區內供水稱霸 東江固廢處理龍頭
國際動態30/05/2018
歐盟倡禁用 10種即棄塑膠品
中國故事30/05/2018
【日本直擊】軟文化谷經濟 日電影拓華市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN