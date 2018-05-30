《美元走勢－羅明立》意政局不穩累及歐元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒８８ １０８﹒３６ １０８﹒６８

歐元╱美元 １﹒１５８３ １﹒１５１８ １﹒１５５５

英鎊╱美元 １﹒３２７６ １﹒３２４１ １﹒３２５９

美元╱瑞郎 １﹒９９３５ ０﹒９９０７ ０﹒９９２７

美元╱港元 ７﹒８４５７ ７﹒８４３０ ７﹒８４４９



《美元走勢》美國聖路易斯地區聯儲局總裁表示，預計聯儲局將於６月加息，而且可能維持

加息路徑至明年中。不過，他認為其他主要經濟體的加息步伐難以跟上美國，因此當其他經濟體

不加息，美國很難獨自持續加息。他並認為美國目前利率已觸及「中性」水平，未來加息的決定

應該謹慎。

另外，白宮警告倘若中國未能解決知識產權問題，將會於６月３０日公布對中國５００億美

元的入口貨品徽收２５％關稅的執行細節，並會於６月中落實最終徵稅的清單。投資者觀望本周

美國商務部長就貿易問題到訪中國，倘若中美貿易衝突升溫，勢將拖累全球經濟增長前景，亦會

增加投資者的避險需求。



＊伺位沽歐元＊



消息指意大利總統可能會於未來數天解散國會，並重新舉行大選。意大利政局不穩，刺激意

大利１０年債息上升，避險資金流入歐元債券，歐元區１０年債息急跌，令兩者１０期債券的息

差高達２﹒８２％。另一方面，西班牙反對派將會對首相進行不信任辯論，拖累歐元走勢。

歐元兌美元跌勢未止，並下穿１﹒１５５０重要支持，後市仍有機會反覆下試１﹒１４５０

、１﹒１３５０水平。分析師指出歐元區政局動盪，會影響歐洲央行收緊貨幣政策的決策，拖慢

歐元區回復利率正常化的時間表。建議投資者可以於１﹒１５３０沽出歐元，目標１﹒１４３０

，以１﹒１５８０為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １０８﹒５０ １１０﹒５０ １０７﹒８０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６２０ １﹒１４５０ １﹒１６７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

