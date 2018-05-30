【香港政情】港大民研：林鄭民望５２﹒７分，跌至上任新低

港大民意研究計劃本月底調查顯示，特首林鄭月娥的民望評分，較本月初明顯跌５﹒１分，

至５２﹒７分，跌至其上任以來的新低。

其支持度跌１０個百分點至３９％，反對率升９個百分點至４４％，令林鄭的民望淨值跌

１８個百分點至負５％。《香港經濟日報》（ｚｚ）

