【ＩＰＯ反應】佰悅集團（０８５４５）上限定價，一手中籤率９％

《經濟通通訊社３０日專訊》香港玩具公司佰悅集團（０８５４５）公布招股結果，每股定

價０﹒３５元，為原招股價每股０﹒２５元至０﹒３５元的上限，公司淨籌約５８８０萬元。股

份將於明早（３１日）於創業板上市。

公開發售部分獲超額認購約４１﹒８５倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至

３０％，一手８０００股中籤率為９％，申請１５手始穩獲一手，而認購２５００萬股的「頭錘

飛」有１０張，中籤率為６﹒４％。至於配售部分則獲適度超額認購。（ｃｌ）

