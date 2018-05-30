【新股上市】佰悅（８５４５）暗盤收市升５﹒７至７﹒１％

《經濟通通訊社３０日專訊》佰悅（０８５４５）明天（３１日）掛牌，今日於輝立暗盤交

易場收報０﹒３７元，比招股價０﹒３５元高５﹒７％。每手８０００股，不計手續費賺１６０

元。

耀才交易中心方面，收報０﹒３７５元，較招股價高７﹒１％。每手不計手續費賺２００元

。（ｃｈ）

