《經濟通通訊社３０日專訊》德祥地產（００１９９）發盈警，預料截至３月底止年度純利
按年大幅下降，主要由於一家聯營公司之住宅項目之新預售單位交付日期將延至６月，因此公司
應佔該聯營公司之溢利於本年度大幅下降。（ｃｈ）
30/05/2018 18:20
【企業盈警】德祥地產（１９９）料去年度純利大幅下降
《經濟通通訊社３０日專訊》德祥地產（００１９９）發盈警，預料截至３月底止年度純利
按年大幅下降，主要由於一家聯營公司之住宅項目之新預售單位交付日期將延至６月，因此公司
應佔該聯營公司之溢利於本年度大幅下降。（ｃｈ）
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