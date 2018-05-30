【企業盈警】德祥地產（１９９）料去年度純利大幅下降

《經濟通通訊社３０日專訊》德祥地產（００１９９）發盈警，預料截至３月底止年度純利

按年大幅下降，主要由於一家聯營公司之住宅項目之新預售單位交付日期將延至６月，因此公司

應佔該聯營公司之溢利於本年度大幅下降。（ｃｈ）

