《經濟通通訊社３０日專訊》６月期指在夜期時段開市報２９８７１點，升７點，低水
１８５點，最新報２９８８０點，升１６點，低水１７７點，合約成交８９１張。
Ｈ股指數６月期指，在夜期時段開市報１１６７３點，升１１點，低水９６點，最新報
１１６６３點，升１點，低水１０６點，合約成交４１１張。（ｊｎ）
30/05/2018 17:31
【夜期時段】６月期指最新２９８８０點，升１６點，低水１７７點
《經濟通通訊社３０日專訊》６月期指在夜期時段開市報２９８７１點，升７點，低水
１８５點，最新報２９８８０點，升１６點，低水１７７點，合約成交８９１張。
Ｈ股指數６月期指，在夜期時段開市報１１６７３點，升１１點，低水９６點，最新報
１１６６３點，升１點，低水１０６點，合約成交４１１張。（ｊｎ）
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