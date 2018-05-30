《真知灼見－溫灼培》英國脫而不離反利英鎊表現

《真知灼見》為趕及於明年３月完成整個「脫歐」程序，英國政府與歐盟必須於未來數月內

達成初步「脫歐」協議，並於１０月份落實並分別交給予英國國會及歐盟議會審批。基於時間緊

逼，文翠珊政府必須在未來數月內作出面對「脫歐」的重大決定，是保留還是徹底離開歐盟單一

市場。所以於未來數月內料英國經濟以至英鎊匯價，將同時進入關鍵時刻。鑑於筆者估計英政府

最終或會不惜一切保留在歐盟單一市場內，解釋了筆者看好英鎊匯價前景主因，尤其是英鎊兌歐

元匯價。



＊兩害取其輕，藕斷要絲連＊



文翠珊過去曾多次在公開場合表態要求英國要徹底離開單一市場，走英國自己的道路；但這

存在著一個極大風險，就是會觸動北愛爾蘭邊境問題。北愛爾蘭人民不單傾向保留在歐盟單一市

場內，更不想與愛爾蘭本土之間有著邊境分隔。為免激發北愛人民的「脫英」情緒，加上文翠珊

內閣對離開單一市場的問題上也相當分裂，而英國國會內工黨黨魁郝爾彬（Ｃｏｒｂｙｎ）早於

今年２月底更表態要爭取英國在「脫歐」後與歐盟保持「關稅同盟」（Ｃｕｓｔｏｍｓ

Ｕｎｉｏｎ）地位，即在政治上英國雖與歐盟分離，但貿易上仍是歐盟的一份子。由於與歐盟達

成「脫歐」協議前，英政府必須得到英國國會授權；假使最大在野工黨反對，「脫歐」協議將難

於落實。面對黨內外各方不同勢力阻攔下，文翠珊就是要徹底離開單一市場，相信她也獨力難支

。由於現時放在我們面前的各方因素所見，文翠珊確實沒有太多選擇；在兩害選其輕之下，儘管

她百般不願意，相信保留在歐盟單一市場內總比讓北愛爾蘭從英國分割出去為更佳選擇。



＊美元大強勢，鎊匯仍受壓＊



假設英國真的最終會不顧一切也要保留在歐盟單一市場內，這樣即使英國「脫歐」，經濟上

也實際與未「脫歐」前無異。在這情況下，英鎊現時匯率或許就有點偏低，這是筆者看好英經濟

及鎊匯價前景主因。不過，在文翠珊未有真正落實其意向前，加上在美元大強勢下，提防短期內

英鎊匯價仍會受壓。但如以歐元兌英鎊的交叉盤作比較，不排除英鎊表現有機會優於歐元。料歐

元短線下跌目標０﹒８６英鎊。



＊難忍短期痛，長遠更不利＊



表面看，保留在歐盟單一市場內或許可有助穩定未來「脫歐」後的英國經濟，是一個保守穩

妥的做法；但筆者認為這做法不利英經濟長遠發展，只會把英經濟逐步陰乾並非好事。歐盟早已

表明可給予英國兩條路的選擇：第一，是歡迎英國隨時重新加入歐盟，當甚麼事也沒發生過，但

現看似英國已無心走回頭路。其二，是容許英國「脫歐」後繼續保留在歐盟的單一市場內，但英

國必須要接受所有歐盟制約，如要接受歐盟的移民及難民分配等。假如英國為保留在歐盟單一市

場內而接受所有歐盟制約，這樣又為何要離開呢？離開後英國便不能在歐盟議會內有話語權，但

又要接受所有歐盟制約，對英國有何益處！

所以，筆者認為，英國最佳選擇是留在歐盟內。假如真的要離開，便不應留戀歐盟的關稅同

盟地位，應盡快與別國達成全新的貿易協議。這樣的選擇確是艱巨，但是唯一出路。可惜，現在

工黨的取向正拖著英政府的後腿，一方面又推向英國「脫歐」，另方面又不讓英國徹底的

「脫歐」。這或許可保未來數年內英經濟不失，但長遠正如一些英傳媒所指，將使英國變成了歐

盟的「附庸國」，失去英國的大國地位，所以筆者是支持文翠珊的徹底離開的做法。不過，倘純

從分析英鎊中短線匯價走勢而言，英「脫歐」後若能保留在單一市場內，這反可視為利好英鎊。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

