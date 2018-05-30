《宏觀論勢－李捷龍》全球增長前景仍然穩健

《宏觀論勢》全球經濟前景依然樂觀，預計今明兩年的增長速度與２０１７年大致相若。雖

然市場上的風險現已受控，而當前最逼切的威脅乃貿易摩擦，但已發展國家利率正常化可能才是

最大的挑戰。

採購經理人指數（ＰＭＩ）能及時衡量商業周期的運作，已發展市場和新興市場的指標正處

於經濟衰退的分界線，繼年初異常升高後，在過去數月幾度下跌，但尚未到達令人擔憂的幅度。

而中美貿易摩擦的問題，情況依舊是美國不斷發出升級的威脅信號，引發中國誓言採取報復措施

，無論能否達成任何短期協議，風險仍然存在。更廣泛而言，已發展國家的貨幣緊縮周期將持續

，但步伐非常緩慢和謹慎。整體通脹率將受商品價格上漲所影響，而核心通脹率則依然疲弱，意

味著即使在低失業率的環境下，也沒有逼切需要改變政策。

美國在經歷漫長且緩慢的復甦後，經濟發展趨於正常化、市場保持充分就業、通脹率都回到

２％的目標水平。面對較低利率和最近推行的財政刺激措施，預料經濟增長至少在未來１８個月

內能保持在趨勢之上。換言之，產能短缺的情況應會更加激烈。失業率有望降至４％以下，而通

脹率在過往數年大致處於慣性狀態，因此在未來１２個月上升的機會似乎不大。另一方面，從政

策角度來看，聯儲局應能保守緩慢的加息步伐，我們預期會在今年、以及２０１９年每季加息一

次，但短期利率最終需要高於中性水平，才可以冷卻經濟，並控制通脹。儘管至今距離尚遠，難

以作出更準確的預測，但在２０２０年出現經濟衰退也並非不可能，因為財政拖累經濟可能會加

劇緊縮貨幣政策的影響。

歐洲方面，經濟目前的增速明顯放緩，似乎是受到天氣、罷工和庫存調整等短暫因素所影響

。由於政策環境有利經濟增長，加上近年來的結構性改革開始顯現成效，現時尚未出現可觸發重

大衝擊的因素。歐洲央行首次加息的時機尚未明確，我們預計當局在２０１９年第二季將會有所

動作，但如果通脹率無法跟隨經濟改善，則可能會保持觀望態度。領導層變動都可能產生影響，

央行行長德拉吉將於２０１９年底退任，屆時很大機會由德國央行行長接任。而英國則無可避免

由「脫歐」進程主導國內政策討論，但與歐盟在過渡期後的關係仍未明確。有見失業率處於過去

４０多年來的最低水平，加上通脹率高於目標，相信下一輪加息並不遙遠。

展望中國，雖然年初的經濟表現強勁，２０１８年首季增長６﹒８％，但當局顯然憂慮中國

會成為美國貿易政策的主要針對目標；而減少進入美國市場和其技術產業亦會損害中國的經濟增

長。市場對美國貿易保護主義的關注可能反映了國內政策略趨寬鬆的情況。然而，這也可能表示

市場日益關注信貸過度增長，以及需要抵消隱藏的調整成本。去年的信貸增長速度十年來首次低

於ＧＤＰ，即使在新貸款有限的情況下，經濟改革有望能刺激新領域的需求，從而帶動經濟擺脫

當前的信貸泡沫。

新興市場至今一直表現強韌，可能反映了已發展市場的政策環境仍相對寬鬆，同時證明了若

干市場近年來的經濟改革成果，以及經常項目帳戶有所改善。就幾個大型新興市場來說，選舉周

期將成為未來一年的不穩定因素。整體而言，商品價格上漲有利新興市場。

《新加坡銀行首席經濟師 李捷龍》

