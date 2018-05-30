【駐京專電】銀保監明確車險自主定價改革試點地區費率方案要求

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》為規範商業車險自主定價改革試點地區產

品費率方案的報送工作，確保試點工作有序進行，中國銀保監會發布《關於商業車險自主定價改

革試點地區費率方案報送有關要求的通知》。

使用中國保險行業協會機動車商業保險示範條款的財產保險公司在厘定試點地區商業車險費

率時，基準純風險保費、無賠款優待系數和交通違法系數費率調整方案應參照中國保險行業協會

擬訂的費率基準執行。附加費用率預定不得超過３５％，附加費用率預定為３５％的財產保險公

司不需要解釋說明，附加費用率預定低於３５％的財產保險公司應進行解釋說明。

各財產保險公司分管精算的高級管理人員或總精算師對費率方案的制定負責，分管車險業務

的高級管理人員對費率方案執行情況的管控負責，上述高級管理人員應簽署責任聲明書。總精算

師（或精算責任人）對費率方案出具精算評估意見並簽名。

各財產保險公司應報送費率折扣系數的取值範圍和厘定規則，包括自主渠道系數和自主核保

系數兩項。厘定規則內容應包括上述兩項系數的取值範圍、精算模型風險因子的選取、各因子水

平的劃分規則、各因子水平組合與兩項系數取值的對應關系等定價邏輯。其中，新車業務費率折

扣系數的取值範圍和厘定規則應單獨列示。

各財產保險公司應報送手續費的取值範圍和使用規則。本通知所指手續費為向保險中介機構

和個人代理人（營銷員）支付的所有費用，包括手續費、服務費、推廣費、薪酬、績效、獎金、

傭金等。各財產保險公司應按照渠道和車種分別報送手續費的取值範圍和使用規則。其中，新車

業務手續費的取值範圍和使用規則應單獨列示。

