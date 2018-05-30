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30/05/2018 09:06

【駐京專電】銀保監發布保險公估基本准則，明確管控責任

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》為規範保險公估執業行為，保護保險公估
活動當事人合法權益和公共利益，中國銀保監會制定了《保險公估基本准則》，並予印發。根據
規定，保險公估人應當依照職責明晰、強化追責、加強風險管理的原則，建立健全內部管理制度
和服務質量控制標准體系，明確管控責任，構建合規體系，注重自我約束，促進穩健運營。
　　保險公估人及其從業人員依法從事保險公估業務受法律保護，任何單位和個人不得干涉。保
險公估人及其從業人員應當獨立進行調查、分析和評估並形成專業意見，不得以預先設定的保險
公估結論向委托人或者保險公估當事人做出承諾，不得從事與自身有利害關係的業務，不得謀取
不正當利益。保險公估人不得與非法從事保險業務或者保險中介業務的機構或者個人發生保險公
估業務往來。
　　保險公估人從事保險公估業務，應當與委托人簽訂委托合同或取得委托人出具的公估委托書
，約定保險公估人和委托人的權利義務及信息保密、合理使用、違約責任、爭議解決等內容。公
估委托不得違反法律、行政法規及中國銀保監會有關規定。
　　保險公估，是指評估機構及其評估專業人員接受委托，對保險標的或者保險事故進行評估、
勘驗、鑒定、估損理算及相關的風險評估。

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