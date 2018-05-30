《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》天津濱海新區副區長、自貿試驗區管委會
專職副主任張忠東表示，下一步，將按照市委、市政府的要求，抓緊起草完善《中國（京津冀）
自由貿易港建設方案》，按照黨中央、國務院統一部署申報建設。
30/05/2018 09:06
【駐京專電】京津冀自貿港方案正抓緊起草完善
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》天津濱海新區副區長、自貿試驗區管委會
專職副主任張忠東表示，下一步，將按照市委、市政府的要求，抓緊起草完善《中國（京津冀）
自由貿易港建設方案》，按照黨中央、國務院統一部署申報建設。
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