【駐京專電】京津冀自貿港方案正抓緊起草完善

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》天津濱海新區副區長、自貿試驗區管委會

專職副主任張忠東表示，下一步，將按照市委、市政府的要求，抓緊起草完善《中國（京津冀）

自由貿易港建設方案》，按照黨中央、國務院統一部署申報建設。

