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30/05/2018 11:17

【Ａ股入摩】ＭＳＣＩ：希望明年發布中國ＥＳＧ指數

　　《經濟通通訊社３０日專訊》ＭＳＣＩ指數中國業務負責人表示，已完成對Ａ股２３４隻股
票的ＥＳＧ（環境、社會和公司治理）評測，並將根據結果編制ＥＳＧ指數，希望明年發布中國
ＥＳＧ指數，若評級太低，部分公司可能被撤出ＥＳＧ指數。
　　距離Ａ股正式納入ＭＳＣＩ新興市場指數僅剩兩天時間。ＭＳＣＩ董事局主席兼首席執行官
亨利．費爾南德茲昨日表示，Ａ股能夠順暢、平穩地納入ＭＳＣＩ指數是各方的一致預期，希望
未來ＭＳＣＩ指數納入Ａ股股票的步伐邁得更大一些。（ｂｉ）

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