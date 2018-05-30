《經濟通通訊社３０日專訊》據《美聯社》引述消息人士指，美國政府將向部分中國公民實
施簽證限制，以保障知識產權。
美國使領館接到指示，要求對於專業在機器人、航空和高科技制造等領域的部分中國留學生
的簽證將僅限於一年期簽證。美商務部亦會有一份美國企業清單，若中國公民申請簽證到這些公
司擔任研究員或經理，須事先接受多個部門篩查，預計需時數月。新規自６月１１日開始實施。
（ｌｃ）
30/05/2018 09:04
【貿易開戰】報道指美國計劃對部分中國留學生實施簽證限制
《經濟通通訊社３０日專訊》據《美聯社》引述消息人士指，美國政府將向部分中國公民實
施簽證限制，以保障知識產權。
美國使領館接到指示，要求對於專業在機器人、航空和高科技制造等領域的部分中國留學生
的簽證將僅限於一年期簽證。美商務部亦會有一份美國企業清單，若中國公民申請簽證到這些公
司擔任研究員或經理，須事先接受多個部門篩查，預計需時數月。新規自６月１１日開始實施。
（ｌｃ）
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