【貿易開戰】商務部：美企對中國三公司耳機聽筒提起調查申請

《經濟通通訊社３０日專訊》中國商務部公布，美國Ｂｏｓｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ公

司日前向美國際貿易委員會提出申請，指控對美出口、在美進口或在美銷售的耳機聽筒及其組件

侵犯其專利權，請求美國際貿易委員會發布普遍排除令和禁止令。中國深圳Ｍｉｓｏｄｉｋｏ公

司、Ｐｈｏｎｅｔｅ公司和ＴｏｍＲｉｃｈ公司為列名被告。（ｌｃ）

