《經濟通通訊社３０日專訊》中國商務部公布，美國Ｂｏｓｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ公
司日前向美國際貿易委員會提出申請，指控對美出口、在美進口或在美銷售的耳機聽筒及其組件
侵犯其專利權，請求美國際貿易委員會發布普遍排除令和禁止令。中國深圳Ｍｉｓｏｄｉｋｏ公
司、Ｐｈｏｎｅｔｅ公司和ＴｏｍＲｉｃｈ公司為列名被告。（ｌｃ）
30/05/2018 09:08
【貿易開戰】商務部：美企對中國三公司耳機聽筒提起調查申請
《經濟通通訊社３０日專訊》中國商務部公布，美國Ｂｏｓｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ公
司日前向美國際貿易委員會提出申請，指控對美出口、在美進口或在美銷售的耳機聽筒及其組件
侵犯其專利權，請求美國際貿易委員會發布普遍排除令和禁止令。中國深圳Ｍｉｓｏｄｉｋｏ公
司、Ｐｈｏｎｅｔｅ公司和ＴｏｍＲｉｃｈ公司為列名被告。（ｌｃ）
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中美貿易戰 風險暫降低
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