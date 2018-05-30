《經濟通通訊社３０日專訊》據外電引述瑞銀中國證券業務主管房東明指，以納入ＭＳＣＩ
基準指數為契機，預計未來２－３年海外投資者在Ａ股市場的參與率會有２到３倍的增長。到
２０２０年，外資在Ａ股中的持股佔比有望從目前的２％－３％增加到６％－１０％，在Ａ股交
易額及流通市值中佔比有望從目前的５％增加到１０％－１５％。但即便是增加到１０％－１５
％，跟中國經濟、股市在全球的比重相比，仍屬低配。（ｌｃ）
30/05/2018 13:19
【Ａ股入摩】瑞銀：到２０２０年，外資在Ａ股佔比料增長２－３倍
《經濟通通訊社３０日專訊》據外電引述瑞銀中國證券業務主管房東明指，以納入ＭＳＣＩ
基準指數為契機，預計未來２－３年海外投資者在Ａ股市場的參與率會有２到３倍的增長。到
２０２０年，外資在Ａ股中的持股佔比有望從目前的２％－３％增加到６％－１０％，在Ａ股交
易額及流通市值中佔比有望從目前的５％增加到１０％－１５％。但即便是增加到１０％－１５
％，跟中國經濟、股市在全球的比重相比，仍屬低配。（ｌｃ）
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