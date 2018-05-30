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即市新聞

30/05/2018 13:44

【債務風險】中信証券：中資行信用債敞口１２萬億，違約影響極微

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地債務違約持續增加，市場憂慮銀行不良貸款率因而上升。
不過，中信証券銀行業分析師仍然看好內銀，估計中資銀行信用債敞口約１２萬億元人民幣，認
為風險偏好低，違約對銀行盈利水平及資產質量影響極為有限。
　　報告指，內地目前信用債違約率仍然較低，加上銀行信用債投資佔比及風險偏好低，估計即
使違約率升高，但亦僅拖低今年銀行業收入增幅不多於０﹒６％。
　　報告又指，截至第一季，上市銀行撥備覆蓋率已回升至１９４％，風險抵補能力較強，早已
開始提前應對資金緊平衡下的潛在風險，而資管新規打破剛性兌付、真實反映風險，長期有利於
信用債市場穩定，完善風險收益曲線，短期內將著力防範「處置風險的風險」，系統性違約潮難
以出現，但不排除政策階段性流動性支持的可能。

＊銀行板塊步入極具優勢的長期配置區間＊

　　至於銀行股股價方面，報告指，近期銀行板塊股價承壓，投資者對於信用債違約，以至銀行
資產質量有悲觀預期。目前銀行板塊市帳率降至０﹒８６倍，其中大銀行、股份行、城農商的市
帳率分別為０﹒８１倍、０﹒８１倍、及１﹒０３倍，步入極具優勢的長期配置區間。
　　該行推薦招行（０３９６８）（滬：６０００３６）、建行（００９３９）
（滬：６０１９３９）、工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）ＡＨ股，以及中銀香港
（０２３８８）。（ｋｌ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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