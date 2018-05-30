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30/05/2018 15:18

【聚焦人幣】離岸人幣流動性一度收緊，因Ａ股入摩有資金備付需求

　　《經濟通通訊社３０日專訊》離岸人民幣短期流動性今日下午一度快速收緊。外電引述兩位
交易員指，一些境外銀行須滿足６月１日Ａ股納入ＭＳＣＩ指數後的相關客戶資金需求，因而存
在預留人民幣流動性的需要，令資金拆出意願下降，是造成離岸人民幣流動性收緊的部分原因。
　　數據顯示，美元╱離岸人民幣明日╱次日（ＴＮ）遠期點報９，此前一度觸及１８﹒５的日
高；其他期限亦相應上漲。（ｃｌ）

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