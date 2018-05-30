《經濟通通訊社３０日專訊》離岸人民幣短期流動性今日下午一度快速收緊。外電引述兩位
交易員指，一些境外銀行須滿足６月１日Ａ股納入ＭＳＣＩ指數後的相關客戶資金需求，因而存
在預留人民幣流動性的需要，令資金拆出意願下降，是造成離岸人民幣流動性收緊的部分原因。
數據顯示，美元╱離岸人民幣明日╱次日（ＴＮ）遠期點報９，此前一度觸及１８﹒５的日
高；其他期限亦相應上漲。（ｃｌ）
30/05/2018 15:18
【聚焦人幣】離岸人幣流動性一度收緊，因Ａ股入摩有資金備付需求
《經濟通通訊社３０日專訊》離岸人民幣短期流動性今日下午一度快速收緊。外電引述兩位
交易員指，一些境外銀行須滿足６月１日Ａ股納入ＭＳＣＩ指數後的相關客戶資金需求，因而存
在預留人民幣流動性的需要，令資金拆出意願下降，是造成離岸人民幣流動性收緊的部分原因。
數據顯示，美元╱離岸人民幣明日╱次日（ＴＮ）遠期點報９，此前一度觸及１８﹒５的日
高；其他期限亦相應上漲。（ｃｌ）
|FOCUS30/05/2018
【FOCUS】侵侵突再左右開弓 中美第三輪談判迎硬仗
|生財有道30/05/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】粵投區內供水稱霸 東江固廢處理龍頭
|國際動態30/05/2018
歐盟倡禁用 10種即棄塑膠品
|中國故事30/05/2018
【日本直擊】軟文化谷經濟 日電影拓華市場
|板塊分析29/05/2018
房地產投資蓬勃 機械股不愁生意
|中國故事29/05/2018
【北京特寫】京東7FRESH依靠大數據迎戰新零售 目標開千店
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰