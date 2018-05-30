《經濟通通訊社３０日專訊》中國外交部今日在例行記者會上敦促美國遵守貿易問題聯合聲
明，並表示如果美方在貿易問題上肆意妄為，中方將採取相應措施。
外交部稱，在國際關係中，每一次變臉和出爾反爾都是對自己國家信譽的又一次損耗和揮霍
。美方有關聲明顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識。敦促美方言而有信，按照聯合
聲明精神與中方相向而行。（ｌｃ）
30/05/2018 15:30
【貿易開戰】外交部：若美方在貿易問題上肆意妄為，中方將採措施
《經濟通通訊社３０日專訊》中國外交部今日在例行記者會上敦促美國遵守貿易問題聯合聲
明，並表示如果美方在貿易問題上肆意妄為，中方將採取相應措施。
外交部稱，在國際關係中，每一次變臉和出爾反爾都是對自己國家信譽的又一次損耗和揮霍
。美方有關聲明顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識。敦促美方言而有信，按照聯合
聲明精神與中方相向而行。（ｌｃ）
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