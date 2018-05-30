《經濟通通訊社３０日專訊》今早有外電報道稱，美國大使館和領事館已收到指示，將對專
業在機器人、航空和高科技制造等領域的部分中國學生的簽證進行限制，有效期限可能縮短為一
年。對此，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，中方已注意到有關報道。中美簽證便
利化是對等、互惠的事情，符合兩國人民的共同利益。中美雙方都應該採取更加積極的措施，使
兩國人員往來更加便利，進而為兩國各個領域的交流合作創造更好的條件，而不是反其道而行之
。（ｌｃ）
30/05/2018 16:46
【貿易開戰】外交部：簽證便利化符中美共同利益，不要反其道行之
《經濟通通訊社３０日專訊》今早有外電報道稱，美國大使館和領事館已收到指示，將對專
業在機器人、航空和高科技制造等領域的部分中國學生的簽證進行限制，有效期限可能縮短為一
年。對此，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，中方已注意到有關報道。中美簽證便
利化是對等、互惠的事情，符合兩國人民的共同利益。中美雙方都應該採取更加積極的措施，使
兩國人員往來更加便利，進而為兩國各個領域的交流合作創造更好的條件，而不是反其道而行之
。（ｌｃ）
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