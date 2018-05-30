【Ａ場震盪】貿易陰霾再起，滬綜指半日收跌１﹒８％，電信股領跌

《經濟通通訊社３０日專訊》正當市場以為中美貿易摩擦解決之際，美國再為兩國關係增添

不明朗因素。白宮出其不意地宣布，將於下月中旬公布對華產品徵稅清單，並於下月底前公布對

中國的投資限制措施，加上歐洲政局動盪的因素，滬深股市重創，滬綜指開市已跌穿穩守逾三星

期的３１００點大關，中段跌幅進一步擴大，最低見過３０５１點的一個月低位，半日收報

１﹒７７％，報３０６５﹒０８點；深成指及創業板均跌１﹒７％；中小創新指更跳水

２﹒２６％；兩市半日成交２５１３億元人民幣，較上日（２９日）大增１３％。

Ａ場一共有約２９７０隻股份下跌，佔總Ａ股數量８４％，惟跌停的股份不足１０隻。以行

業板塊劃分，電信、天然氣及煤炭板塊均挫逾３％，釀酒板塊逆市微升。



＊徵稅清單即將公布，科技股再率先捱沽＊



有關清單是美國針對「中國製造２０２５」的總值５００億美元中國貨品，科技股應聲向下

，光環新網（深：３００３８３）、博創科技（深：３００５４８）均挫９％，通信設備股匯源

通信（深：０００５８６）及軟件股信息發展（深：３００４６９）挫８％。

不過，另一邊廂，國產軟件股有吸納，中國軟件（滬：６００５３６）一度飆升６％，半日

收升２％，浪潮軟件（滬：６００７５６）升近１％。

內房資金鏈見憂慮，除了首４個月房地產投資及銷售數據按年增速較首３個月下跌外，有數

據顯示，內房未來一年內到期的短期借款增加逾一倍，而公司持有現金對短期債務的覆蓋水平則

下降４４個百分點至不足１００％，地產股近全線下跌，招商蛇口（深：００１６４６）及萬科

Ａ（深：０００００２）分別跌２％及３％。

房企債務問題亦會牽連至銀行，銀行不良貸款率或會上升，加上有報道指，銀保監抽查全國

金融機構，銀行股同樣受壓，寧波銀行（深：００２１４２）跌近３％，四大行全線跌約１％。

至於被譽為防禦性強的醫藥股亦要向下，藥明康德（滬：６０３２５９）１６個漲停紀錄斷

纜，今日一度挫５％，半日跌２％，復星（滬：６００１９６）及白雲山（滬：６００３３２）

分別跌１％及２％。



＊黃金概念、釀酒股逆市上升＊



在避險情緒升溫下，黃金概念股逆市造好，西部黃金（滬：６０１０６９）漲近７％，中金

黃金（滬：６００４８９）及山東黃金（滬：６００５４７）分別升２％及３％。

釀酒股同樣撐市，口子窖（滬：６０３５８９）及古井貢酒（深：０００５９６）升近３％

，惟兩隻白酒龍頭－貴州茅台（滬：６００５１９）及五糧液（深：０００８５８）均要輕微向

下。（ｋｌ）

