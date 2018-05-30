《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股市場午後變動不大，滬綜指跌幅略有收窄，跌
１﹒７２％，報３０６６﹒７８點，滬深３００指數跌１﹒４９％，深成指跌１﹒６５％，中小
創新指仍跌逾２％。
上海Ｂ股跌１﹒９４％，深圳Ｂ股跌１﹒２５％。（ｋｌ）
30/05/2018 13:05
【Ａ場震盪】滬綜指午後跌１﹒７２％，深成指跌１﹒６５％
《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股市場午後變動不大，滬綜指跌幅略有收窄，跌
１﹒７２％，報３０６６﹒７８點，滬深３００指數跌１﹒４９％，深成指跌１﹒６５％，中小
創新指仍跌逾２％。
上海Ｂ股跌１﹒９４％，深圳Ｂ股跌１﹒２５％。（ｋｌ）
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