《經濟通通訊社３０日專訊》受中美貿易摩擦再升溫及歐洲政局動盪影響，滬綜指一開市已
跌穿３１００點，目前跌幅擴大至２％，報３０５７﹒６４點，深成指、中小創新指及創業板跌
亦齊跌２％。
兩市有逾３０００隻股份向下，佔總上市Ａ股的８７％，而跌停的股份僅約１０隻。全線行
業板款向下，其中，電信、互聯網、電子零件等科技股領跌，而金融及地產板塊亦跌逾１％。（
ｋｌ）
30/05/2018 10:46
【Ａ場震盪】滬綜指跌幅擴至２％，科技股領跌，創業板亦挫逾２％
《經濟通通訊社３０日專訊》受中美貿易摩擦再升溫及歐洲政局動盪影響，滬綜指一開市已
跌穿３１００點，目前跌幅擴大至２％，報３０５７﹒６４點，深成指、中小創新指及創業板跌
亦齊跌２％。
兩市有逾３０００隻股份向下，佔總上市Ａ股的８７％，而跌停的股份僅約１０隻。全線行
業板款向下，其中，電信、互聯網、電子零件等科技股領跌，而金融及地產板塊亦跌逾１％。（
ｋｌ）
|生財有道30/05/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】粵投區內供水稱霸 東江固廢處理龍頭
|國際動態30/05/2018
歐盟倡禁用 10種即棄塑膠品
|中國故事30/05/2018
【日本直擊】軟文化谷經濟 日電影拓華市場
|板塊分析29/05/2018
房地產投資蓬勃 機械股不愁生意
|中國故事29/05/2018
【北京特寫】京東7FRESH依靠大數據迎戰新零售 目標開千店
|剖析天下29/05/2018
歐美暗戰新形勢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰