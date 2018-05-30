【Ａ場震盪】滬綜指跌幅擴至２％，科技股領跌，創業板亦挫逾２％

《經濟通通訊社３０日專訊》受中美貿易摩擦再升溫及歐洲政局動盪影響，滬綜指一開市已

跌穿３１００點，目前跌幅擴大至２％，報３０５７﹒６４點，深成指、中小創新指及創業板跌

亦齊跌２％。

兩市有逾３０００隻股份向下，佔總上市Ａ股的８７％，而跌停的股份僅約１０隻。全線行

業板款向下，其中，電信、互聯網、電子零件等科技股領跌，而金融及地產板塊亦跌逾１％。（

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