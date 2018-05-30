【Ａ場震盪】貿易戰、債務違約升溫，滬指收挫２﹒５％創逾年半低

《經濟通通訊社３０日專訊》正當市場以為中美貿易摩擦解決之際，美國再為兩國關係增添

不明朗因素。白宮出其不意地宣布，將於下月中旬公布對華產品徵稅清單，並於下月底前公布對

對中國投資及加強出口管制的措施，加上內地債務違約問題持續增加，重磅內銀內房顯著受壓，

滬深股市重創，滬綜指開市已跌穿穩守逾三星期的３１００點大關，尾市跌幅再次擴大，最終以

接近全日低位收市，報３０４１﹒４４點，創２０１６年１０月以來最低，跌２﹒５３％，創兩

個月以來最大單日跌幅，並連跌六日；深成指及創業板均跌逾２％；中小創新指更跳水３％；兩

市全日成交４３８３億元人民幣，較上日（２９日）增加逾７％。

Ａ場一共有近３０００隻股份下跌，佔總Ａ股數量８５％，跌停的股份有約１８０隻。以行

業板塊劃分，電信、天然氣、船舶及互聯網板塊均挫逾４％，僅食品及釀酒板塊逆市微升。



＊科技股再率先捱沽，國產軟件晶片股轉強＊



有關清單是美國針對「中國製造２０２５」的總值５００億美元中國貨品，科技股應聲向下

，雷柏科技（深：００２５７７）、東晶電子（深：００２１９９）、科大國創

（深：３００５２０）等多股跌停。

不過，另一邊廂，國產軟件及晶片股有吸納，中國軟件（滬：６００５３６）一度飆升６％

，惟收市升幅收窄至０﹒７％，而兩隻國產晶片股－兆日科技（深：３００３３３）及曉程科技

（深：３００１３９）均漲停至收市。

內房資金鏈見憂慮，除了首４個月房地產投資及銷售數據按年增速較首３個月下跌外，有數

據顯示，內房未來一年內到期的短期借款增加逾一倍，而公司持有現金對短期債務的覆蓋水平則

下降４４個百分點至不足１００％，地產股近全線下跌，萬科（深：０００００２）、招商蛇口

（深：００１９７９）及保利（滬：６０００４８）均挫３％。

房企債務問題亦會牽連至銀行，銀行不良貸款率或會上升，加上有報道指，銀保監抽查全國

金融機構，銀行股同樣受壓，中小銀行股寧波銀行（深：００２１４２）及張家港行

（深：００２８３９）跌約３％，四大行全線跌１％－２％。

至於被譽為防禦性強的醫藥股亦要向下，藥明康德（滬：６０３２５９）１６個漲停紀錄斷

纜，收挫７％，復星（滬：６００１９６）及白雲山（滬：６００３３２）分別跌１％及２％。

內地天然氣價並軌，天然氣股連日受壓，中天能源（滬：６００８５６）跌停，貴州燃氣（

滬：６００９０３）及重慶燃氣（滬：６００９１７）挫６％。



＊黃金概念、食品、釀酒股逆市上升＊



在避險情緒升溫下，黃金概念股逆市造好，西部黃金（滬：６０１０６９）漲停，中金黃金

（滬：６００４８９）及山東黃金（滬：６００５４７）分別升４％及６％。

食品股午後抽升撐市，、元祖股份（滬：６０３８８６）漲５％，伊利

（滬：６００８８７）升２％。（ｋｌ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７２３﹒３７ －２﹒１２



上證綜合指數 ３０４１﹒４４ －２﹒５３ １９２０﹒００

深證綜合指數 １７３６﹒３４ －２﹒８２ ２４６３﹒００



上證Ｂ股指數 ３０９﹒２０ －２﹒３１ ２﹒６９

深證Ｂ股指數 １０９７﹒０９ －１﹒２９ ２﹒４０



上證１８０指數 ７９９２﹒６１ －２﹒１７

上證３８０指數 ５２１４﹒０９ －２﹒４４



深證成份指數 １０１０５﹒７９ －２﹒３５

中小創新指數 ２０７６﹒４３ －３﹒３０

深圳創業板指數 １７２６﹒２２ －２﹒６７

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